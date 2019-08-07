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7 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Şırnak'ta yakıt tankerinde patlama: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

07 Ağustos 2019, Çarşamba 20:00
Şırnak Sanayi Sitesi’ndeki Yediemin otoparkında bulunan yakıt tankerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şırnak Sanayi Sitesi'ndeki yediemin otoparkında, yakıt taşımacılığında kullanılan tankerde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu. 

Olayda, Jindar ve Delil Şan ile İbrahim Zeyrek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Jindar Şan (17), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Patlamanın etkisiyle otoparkta bulunan bazı araçlar da zarar gördü.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım da patlamanın yaşandığı otoparka geldi.

Patlamayla ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın nedeninin henüz öğrenilemediği ve yakıt tankerinden çıktığının öngörüldüğünü belirtti.

Pehlivan, şunları kaydetti:

"Olayda maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikeleri yok. Ben bu otoparkta faaliyet gösteren iş yeri sahibine geçmiş olsun diyorum. Vefat eden vatandaşımızın ailesine baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum."

Ali Hamza Pehlivan, daha sonra beraberindekilerle hastanede yaralıları ziyaret etti.

AA

Etiketler: şırnak, tanker, patlama
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