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24 TEMMUZ 2022 PAZAR - YIL: 53

Sistem adaletsizlik üretiyor

24 Temmuz 2022, Pazar 21:22
Halen MHP üyesi olan ancak MHP grup başkanvekilliğinden istifa ettiği Haziran 2016’dan bu yana aktif siyasette yer almayan Oktay Vural, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sağlıklı işlemediğini ve yenilenmesi gerektiğini belirtti.

Independent Türkçe’ye konuşan Vural, ekonomide ve adalette sürekli reformlarının yapıldığını, ancak “sistemin sonuçları itibariyle” sürekli yeni sorunların çıktığını vurguladı. Partisi MHP’nin ve Cumhurbaşkanı’nın da sistemin reformlara ihtiyacı olduğunu belirttiğini söyleyen Vural, mevcut parlamentonun işlevsiz olduğunu ifade etti. Vural özetle şunları söyledi:

Sistem çürük

“Türkiye’de sürekli olarak reformlardan bahsediyoruz. Kaç defa adalet reformu yaptık? Anayasa Mahkemesi sürekli hak ihlali kararı veriyor. Yargıtay’da dosyalar bozuluyor. Sistemin sonuçları itibariyle bakınca, çürük olduğunu, adaletsizlik ürettiğini görüyoruz. Ekonomide hep yeni programlar sunuluyor. Ekonomide satın alma gücü düşüyor, yüksek enflasyon söz konusu. Gelir dağılımı bozukluğu devam ediyor. Yoksulluk artıyor. Rekabet gücümüz düşük. Bunlar ekonomik yapının ürettiği sonuçlar.

PARLAMENTO İŞLEVSİZ

“Parlamento yürütmeyi sorgulayamıyor. Toplumun tamamı parlamentoda temsil ediliyor ama bir denge ve denetim kurulamıyor. Bunu değiştirmek lazım. Soru önergeleri veriliyor, araştırma komisyonları kuruluyor ama işlevi yok. Türkiye’de ekonomik sisteme bakıldığında sermayenin milli gelirden aldığı payı yükseliyor, emeğin milli gelirden aldığı pay giderek düşüyor. Borçlar artıyor. Gelir dağılımı bozukluğu var. Sosyal yardımlara bağımlı kimselerin bu kadar fazla olması olumlu mudur?”

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