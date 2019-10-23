Siyasetin, Demokratlara ihtiyacı var

DESAM Başkanı Gürkan Avcı, Türkiye’nin yaşadığı kaos, travma ve savrulmalardan kurtulmasının Türkiye demokratlarının örgütlü ve mobilize olmasıyla ve akabinde işbaşına gelmesiyle mümkün olabileceğini söyledi.

Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) Çankaya GOP ofisinde düzenlenen “Kontrollü Bunalım Yönetimi; Türkiye Siyasetinde Demokratlar ve Ahlak Kodu” başlıklı arama konferansında konuşan DESAM Başkanı Gürkan Avcı, Türkiye’nin yaşadığı kaos, travma ve savrulmalardan kurtulmasının ‘Türkiye demokratlarının örgütlü ve mobilize olmasıyla ve akabinde işbaşına gelmesiyle mümkün olabileceğini söyledi. Türkiye’nin hak, hukuk, adalet ve fırsat eşitliği bayrağını tekrar göklere çekecek bir demokratlar hareketine ihtiyacı olduğunu söyleyen Avcı, “Halkımız, tüm insani ve medeni kriterler açısından sorunlu hale gelen Türkiye’nin hastalıklı yapısını tedavi edecek demokrat bir kadro hareketini hasretle beklemektedir.

Türk siyasetinin bu hayati vazifeyi ifa edilebilmesi, tüm düşünsel altyapılardan gelen vatanseverlerin Türkiye demokratları safına katılmasıyla güç ve moral kazanacaktır. Geçmişte olduğu gibi bu diriltici, toparlayıcı demokrat ruh, yine bir güneş gibi doğarak, milletin talihsiz bahtına çöreklenmiş zihniyetleri tarihin çöplüğüne atacaktır” şeklinde konuştu.

DEMOKRATLARA BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Baskıcı, ayırımcı, ötekileştirici, sömürücü, istismarcı, katı ideolojilerden, yönetim ve anlayışlardan bunalan insanlara hürriyet ve refah kapısı aralamak için bir kez daha Türkiye demokratlarına büyük sorumluluk ve fedakârlıklar düştüğünü ifade eden Gürkan Avcı, “27 Mayıs, 12 Eylül, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile; 12 Mart ve 27 Nisan e-muhtırası dâhil tüm antidemokratik kalkışmalar Türkiye Demokratlarını susturmaya ve demokrat tabanı parçalamaya ve merkez kitleyi ilkel, ideolojik partilere savurarak negatif siyasette konsolide etmeye hizmet etmiştir. Türkiye’deki bütün antidemokratik kalkışma ve baskılar demokratlar üzerine oynanmış, iç ve dış mihraklar birleşerek Demokratların iktidara gelmesini yani; huzur, barış, refah ve adaletin egemen olduğu çağdaş ve demokrat Türkiye’yi engellemeye çalışmıştır. Demokrat misyon geçmişte olduğu gibi bugün de ağır bedel ödemeye devam etse de ayağa kalkmayı bilmiştir” dedi.

HABER: FATİH KARAGÖZ