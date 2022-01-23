Skandalı açığa çıkarmışlardı

Türkiye’den Almanya’ya ‘insan kaçırma’ yolu olarak kullanılan gri pasaport skandalı ortaya çıkmadan önce Başkonsolos’u uyaran Muavin Konsolos Mehmet Fidan ve Muavin Konsolos Güler Fidan, görev yaptıkları Hannover Başkonsolosluğu’na alınmadı.

“Eşim insan kaçakçılığınını ortaya çıkardı diye mi böyle” diye soran Mehmet Fidan, “Yani devletin ve kurumlarımızın hali” tepkisini gösterdi. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinden gri pasaport verilerek Hannover’e gönderilen kişilerden şüphelenip Ankara’ya bildirilen Mehmet Fidan ve Güler Fidan merkeze geri çağrılma kararı sonrası gittikleri konsolosluktan içeri alınmadı. Haber Merkezi

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