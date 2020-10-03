Soma kararları Yargıtay’dan döndü

301 madencinin vefat ettiği Soma faciasına ilişkin dâvâda Yargıtay kararını verdi.

Yargıtay, Can Gürkan’ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın ‘301 kez olası kastla adam öldürme’ ve ‘162 kez olası kastla yaralama’ suçların mahkûm edilmesi gerektiğini belirtti. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a ‘basit taksirle ölüme neden olma’ suçundan verilen 15 yıl hapis cezasının bozulduğu söylenen kararda Yargıtay, sanıklar Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik ve Teknik Müdür İsmail Adalı’nın tahliye taleplerini de reddetti. HaberTürk’ün haberine göre, tutuklu sanık Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy’un cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. Sanıklar kontrol baş mühendis- leri Efkan Kurt ve Adem Ormanoğlu hakkında verilen beraat kararları bozuldu.

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