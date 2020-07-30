Sosyal medyaya sansür Meclis'ten gecti

İÇERİDEN VE DIŞARIDAN GELEN YOĞUN ELEŞTİRİ, İTİRAZ VE TEPKİLERE RAĞMEN CUMHUR OYLARIYLA KABUL EDİLEN ÇOK TARTIŞMALI DÜZENLEMEYE AYM YOLU ŞİMDİDEN GÖRÜNDÜ.

İnternet kafese konuluyor

İYİ PARTİ Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: “Çirkin paylaşımları fırsata çevirmeye; copla, polisle, hapisle korkutulan ve özgür düşüncenin kontrol altında tutulduğu bir Türkiye kurmaya çalışıyorlar. Getirilen düzenleme ile internet kafese konuluyor. İnterneti, kurmak istedikleri totaliter rejimin parçası yapmak, hem ülkemize, hem de geleceğimize ihanettir.”

Özgürlüklerin fişini çekti

CHP’Lİ Muharrem İnce: “Meclis özgürlüklerin fişini çekti. Sorunların konuşulmasını, yazılmasını, engellemek o sorunları ortadan kaldırmaz. Ne yaparsan yap, bir yol bulunur.” DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu: “Meclis hiç olmadığı kadar işlevsizleştirildi. İktidar partisi milletvekilleri okumadıkları yasaları Meclisten geçiriyorlar.”

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Sosyal medyaya sansür Meclis’ten geçti

Sosyal medya şirketlerine, bir dizi yükümlülük ve yaptırım öngören yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. uzmanlar, atılan adımın özgürlükleri sınırlayacağını söylüyor.

Salı günü toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, uzun bir oturumun ardından yapılan oylamada sosyal medya düzenlemesini kabul etti. AKP, yasal düzenlemeyi suç unsuru içeren veya hakaret, özel yaşamın gizliliğinin ihlali, küfür gibi sakıncalı içerikler nedeniyle yaşanan “muhataplık sorununun” aşılması gerekçesine dayandırırken, muhalefet, yeni bir sansür kapısının açıldığı görüşünde. Bazı sosyal medya kuruluşlarının, kendi ilkelerine uymadığı gerekçesiyle Türkiye’den “çekilebileceği” endişesi de dile getiriliyor. Facebook, Twitter, WhatsApp gibi mecraların “sosyal ağ sağlayıcısı” olarak tanımlandığı düzenleme ile ayrıca kullanıcılara, içeriğin arama motorlarından tümüyle silinerek, sakıncalı görülen içerikle ilgili “unutulma hakkı” sağlanıyor.

Yasada boşluk var

İnsan hakları hukuku uzmanı avukat Kerem Altıparmak, Meclis’ten geçerek yasalaşan sosyal medya düzenlemesinde hukuki boşluk olduğunu savundu. Söz konusu yasada Twitter’ın verileri Türkiye’de tutmaması durumunda bunun hiçbir yaptırımı olmadığını savunan Altıparmak, “Ben sosyal ağların yerinde olsam, atarım bir kişiyi. Koyarım masa ve sandalyeyi. İfade özgürlüğü ve diğer temel haklara aykırı karar ve talepleri uygulamam. Bu yasaya göre kimse de bir şey yapamaz. Sonrasını nasıl sansür yapacağım diye hükûmet düşünsün” dedi. Kerem Altıparmak’ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı söz konusu yasayla ilgili değerlendirmesinin bir kısmı şöyle: “Teklif yasalaştı. Boşluk şu. Yasa eğer bir temsilci bulundurulmazsa bant daraltmaya kadar varan yaptırımlar öngörüyor. Ama temsilci atandıktan sonra verilecek yaptırımlar sadece para cezası. Şöyle diyelim, Twitter temsilciyi atadı. Ofise de bir sandalye ve masa aldı. Ama yasada öngörüldüğü gibi verileri Türkiye’de tutmuyor. Bunun yaptırımı ne? Hiçbir yaptırımı yok.”

BM’den de tepki geldi

TBMM’de yasalaşan sosyal medya düzenlemesine uluslararası camiadan yoğun tepkiler gelmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell yaptığı açıklamada, Türk yetkililerin bu teklifle ilgili attığı adımlardan kaygı duyduklarını belirtti. Throssell, teklifin devlete medya üzerindeki kontrolünü daha da sıkılaştırmak için güçlü araçlar sağlayacağını kaydetti. Throssell konuyla ilgili açıklamasında, “Onaylandığı takdirde yasa, Türkiye’de halkın ifade özgürlüğü, bilgi edinme, sosyal hayat ve siyasete katılma haklarını daha da baltalayacak. Bunun yanında, bağımsız gazetecilik için gerekli olan platformları daha çok zayıflatacak” ifadesini kullandı. VOA Türkçe’nin haberine göre, Throssell, internet sitelerinin toptan erişime kapatılmasının ifade özgürlüğü hakkıyla uyumlu olmadığının altını çizerken, aynı durumun bant genişliğini sınırlama gibi adımlarla internet sitelerini fiilen erişilemez hale getirmeye yönelik tedbirler için de geçerli olduğunu belirtti.

Meclis işlevini kaybetti

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, ‘sosyal medya düzenlemesi’ne tepki göstererek, “Meclis hiç olmadığı kadar işlevsizleştirildi” ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin her gün suni gündemlerle gerildiğini ve toplumun gerçeğiyle alakası olmayan meselelerin tartışıldığını belirten Yeneroğlu, “Toplumun asıl sorunlarının tartışılmadığı bir gündem içinde TBMM’nin tatile girmesi ve gündemimizde olan meseleleri sağlıklı bir biçimde tartışma zeminini sunmaması acı bir gerçektir” dedi. Yeneroğlu, iktidarın hedefinin kişilik hakları veya özel hayatın gizliliği olmadığını savundu.

Özgürlüklerin fişi çekildi

AKP ve MHP’nin ‘sosyal medya düzenlemesine CHP’li Muharrem İnce’den de sert tepki geldi. İnce’nin Twitter hesabından “SosyalMedyamaDokunma” etiketiyle şu mesajı paylaştı: “Sosyal medya düzenlemesi için sabaha kadar çalışan Meclis özgürlüklerin fişini çekti. Sorunların konuşulmasını, yazılmasını, paylaşılmasını engellemek o sorunları ortadan kaldırmaz. Ne yaparsan yap elbet yap bir yol bulunur.”

Asıl dertleri fişleme

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, “iktidar partisi ve küçük ortağının alelacele bu yasa teklifini TBMM Genel Kuruluna getirerek sosyal medyayı kontrol altına almak istediğini, asıl dertlerinin fişleme olduğunu” söyledi. Adıgüzel, Almanya’da bu konunun 2 yıl tartışıldığını belirterek, “İktidar Fransa’yı da söylemekten özellikle kaçınıyor. Çünkü Fransa’da Anayasa Mahkemesi, ifade özgürlüğüne aykırı olduğu için kabul edilen yasanın bazı maddelerini iptal etti. Kurnazlık yapıyorsunuz. Bu yasa teklifi, açıkça sansür teklifidir. Muhaliflerin görüşlerini beyan ettiği tek alan sosyal medyadır. Şimdi sosyal medyanın ‘alo Fatihlerini” oluşturmak istiyorsunuz” diye konuştu.

Hürriyetleri kısıtlayan adımlar kabul edilemez

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin haftalık basın toplantısında konuştu. Karamollaoğlu, sosyal medya düzenlemesi ile ilgili, “Elbette sosyal medyada, iftira, hakaret, ahlaksızlık ve troll yapıların önüne geçilmesi gerekir buna hiçbir zaman itirazımız olmadı. Bunları önlemek için yasal alt yapı da çok önemli ama iktidarın önceki uygulamaları ve tavrı bizi ister istemez endişeye sevk ediyor. Kişi hak ve hürriyetlerini düşünme, ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik adımları bundan dolayı kabullenmemiz mümkün değil. (…) Ne yazık ki bu düzenleme ile Türkiye’nin dünyadaki imajı daha da sarsılacak ve itibar kaybedeceğiz. Umuyoruz ki en kısa zamanda yapılan hatalar fark edilir ve dersler alınır. Bir zamanlar biz bir ifade kullanmıştık; ‘Medya padişahınsa sosyal medya bizimdir’ demiştik. Anlaşılan o ki padişah sosyal medyaya da göz dikti” dedi.

Namık Tan’dan dikkat çeken tweet

Türkiye’nin eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçisi Namık Tan, sosyal medya hesabı Twitter’dan Meclis’te kabul edilen sosyal medya düzenlemesi ile ilgili dikkat çeken bir tweet paylaştı. Tan, düzenlemeyi eleştirdiği paylaşımında, “Yasaklamakla, yolsuzluk ve yoksulluk silinemez” ifadelerini kullandı.

Kamu çalışanına işte Whatsapp yasak

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, kamu kurumlarının bilgi sistemlerinde karşılaşılan güvenlik risklerinin azaltılması amacıyla başlattığı çalışmayı tamamlayarak, ‘Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’ yayımladı. Rehberde, kamu çalışanlarına WhatsApp, Telegram gibi yabancı mesajlaşma programları yerine yerli mesajlaşma programlarının kullanılması zorunluluk haline getirildi. Rehbere göre kamu personeli özel hayatında bu programları kullanabilecek, ancak kurumsal işlemlerde kullanmayacak.