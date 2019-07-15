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15 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Soylu: Tüm terör örgütleri tasfiye edilecek

15 Temmuz 2019, Pazartesi 20:01
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişimiyle alakalı olarak "Şehit ve gazi olanlar, sadece Allah'ın rızasını ve milletin duasını düşündüler." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binasının Açılış Töreni'nde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile Gölbaşı ilçesindeki Havacılık Daire Başkanlığı binalarının anlamının diğer açılışı yapılan yerlerden farklı olduğunu söyledi.

O gece helikopterden vatandaşa ateş edenlerin, "Aşağıdakiler de Müslüman'dır." diye düşünmediğini, vatandaşın üzerine tank sürenlerin "Mesai arkadaşlarımızdır, komşularımızdır." demediğini aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Cenabıhakk'ın ve milletin rızasını değil, talimat aldıkları o hainin rızasını düşündüler. Ancak bu milletin evlatları öyle yapmadı. Ankara Emniyet Müdürlüğünde, Gölbaşı Özel Harekatta, Genelkurmay'ın önünde, şehitler köprüsünde, TÜRKSAT'ta Kızılay'da Kahramankazan'da, TRT'nin önünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde, Özel Kuvvetler Komutanlığında, jandarmada göreve koşanlar, şehit ve gazi olanlar, sadece Allah'ın rızasını ve milletin duasını düşündüler. Hem sizlerden hem o gece meydanlara inip kah şehit kah gazi olan kah tankların üstüne çıkıp ihanete 'dur' diyen, en azından evinin bir köşesinde dua eden bütün vatan evlatlarından Rabbim gani gani razı olsun. Katkılarınızla vücut bulan Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün ve planlandan çok önce Havacılık Dairemizin yeni binaları, ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun."

Bakan Soylu, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Bu ülkede terör örgütleri, PKK, PYD, DEAŞ ve 15 Temmuz'da hain darbe planını gerçekleştiremeyen FETÖ başta olmak üzere bütün terör örgütleri, bu milletimize namus ve şeref sözümüzdür ki diz çöktürülecek ve tasfiye edilecektir." değerlendirmesini yaptı.

AA

Etiketler: Süleyman Soylu, 15 Temmuz, Ankara, Emniyet Müdürlüğü
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