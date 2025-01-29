Sözcü yazarı Can Coşkun: Ersoy ‘istifada sıra bana gelmez’ dedi mi?

Sözcü yazarı Can Coşkun, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, koltuğunu kaybedeceği yönünde söylentileri duyduğunda “‘Yenidoğan skandalıyla Sağlık Bakanı bile gitmedi, o gitmeden bana sıra gelmez’ dediği iddia ediliyor. Ersoy bizzat bu sözleri söyledi mi, söylemedi mi bilinmez ama ona atfedilen bu sözlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dek ulaştığını ‘kesin’ bir kulis olarak aktarmış olayım” diye yazdı.

T24’e ulaşan bakanlık kaynakları söz konusu iddiayı kesin bir dille reddetti. Haber Merkezi

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