ERDOĞAN’IN AÇIKLADIĞI İNSAN HAKLARI EYLEM PLANINA STK’LARIN YORUMU: BEKLENTİLERİ KARŞILAMAKTAN UZAK. AYNI İRADE HEM REFORM DİYOR, HEM UYGULAMADA EN TEMEL HAKLARI YOK SAYIYOR.

YARGI, İDARE VE SİYASET

MAZLUMDER Genel Sekreteri Av. Kaya Kartal: “Yerine göre hâkim-savcılar, idare ve siyaset insan haklarında olumsuz uygulamalar içinde. Aynı irade bir tarafta bu tür planlarla karşımıza çıkarken öbür tarafta temel hakları yok sayıyor.”

ZATEN YAPILMASI GEREKENLER

İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan: “Paket beklentileri karşılamaktan çok uzak. 19 yıllık iktidarınızda bu açıklananlar neden yapılmadı? Bunlar zaten asgarî olarak yapılması gereken konular.”

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Sözde reform, uygulamada ihlal

MAZLUMDER Genel Sekreteri Av. Kaya Kartal, “Açıklanan planda ihtiyaç olmadığı halde mevzuatta olan birtakım haklar veya insan hakları alanındaki korumalar pratikte var, ancak bir anlam ifade etmiyor” dedi.

İnsan hakları kurumları “reform” konusunda temkinli. İHD, beklentilerden uzak derken, MAZLUMDER ise uygulamanın güçlüğüne dikkat çekti. Uzun süredir Türkiye’nin gündemini meşgul eden “hukuk reformu” çalışmalarında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde reform paketini “İnsan Hakları Eylem Planı” başlığıyla duyurdu. Eylem Planı’nın nihai amacını “yeni ve sivil anayasa hedefi” olarak ifade eden Erdoğan, belgenin, “9 Amaç, 50 hedef ve 393 faaliyet” içerdiğini açıkladı. Planın 2 yıllık zaman diliminde uygulanmak üzere hazırlandığını belirten Erdoğan, 2 hafta içinde de uygulama takvimini açıklayacaklarını söyledi. İnsan hakları kurumları da açıklanan “İnsan Hakları Eylem Planı” konusunda pek iyimser değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün reform paketini “İnsan Hakları Eylem Planı” başlığıyla duyurdu. Eylem Planı’nın nihai amacını “yeni ve sivil anayasa hedefi” olarak ifade eden Erdoğan, belgenin, “9 Amaç, 50 hedef ve 393 faaliyet” içerdiğini açıkladı.

19 yıllık iktidarınızda neden bunlar yapılmadı?

Independent Türkçe’nin haberine göre, İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, açıklanan paketin beklentileri karşılamaktan çok uzak olduğu görüşünde. “19 yıllık iktidarınız zamanında bu açıklananlar neden yapılmadı?” sorusunu soran Türkdoğan, açıklanan konuların zaten asgari olarak yapılması gereken konular olduğunu söyledi. Reform paketiyle ilgili toplumdaki beklentinin çok farklı olduğuna vurgu yapan Türkdoğan, “Türkiye’nin şu anda çok sayıda yapısal sorunu var. Bu sorunların tamamı ancak yeni ve demokratik bir anayasa ile çözülebilir” dedi. “Cumhurbaşkanı’ndan ayrıldığımız nokta şudur, o yeni anayasa diyor biz ise yeni ve demokratik anayasa diyoruz. Anayasa demokratik olmazsa yeni olmasının bir önemi yok” diyen Türkdoğan, iktidar tarafından uygulanan güvenlik politikalarını ülkenin demokratikleşmesinin önündeki en büyük engel olarak değerlendirdi.

Uygulama mevzuatın önüne geçmiş durumda



İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Genel Sekreteri Avukat Kaya Kartal da açıklanan planın muhtevasında önemli konu başlıkların olduğunu hatırlattı. Planın mevzuata nasıl yansıyacağına ilişkin konunun tam olarak belli olmadığına vurgu yapan Kartal, bunun öncelikli meseleler arasında olduğunu söyledi. Uygulamanın mevzuatın önüne geçtiğini belirten Kartal, “Ülkede genel sıkıntı şu; açıklanan planda ihtiyaç olmadığı halde mevzuatta olan birtakım haklar veya insan hakları alanındaki korumalar pratikte var, ancak bir anlam ifade etmiyor” dedi. “Yerine göre hakim-savcılar, bazen idare bazen de siyasetin kendisi maalesef insan hakları anlamında olumsuz birtakım uygulamalar içerisinde” diyen hukukçu Kartal, “Bu sorun nasıl aşılır bilemiyoruz. Neticede aynı irade bir tarafta işte bu tür planlarla ya da reform taslaklarıyla karşımıza çıkarken öbür taraftan da bizatihi kanunda veya anayasada bulunan birtakım hakları yok sayılması anlamında rol üstleniyor. Dolayısıyla bizim için önemli olan uygulamadır. Bunu nasıl yapacak bekleyip göreceğiz” diye konuştu.