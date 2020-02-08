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8 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Süleyman Soylu gündeme dair açıklamalarda bulundu

08 Şubat 2020, Cumartesi 13:01
Soylu'nun açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"Şu ana kadar hem AFAD hem de Kızılay tarafından hem de vatandaşlarımız tarafından gönderilip burada depolarımızda toparlanıp bütün vatandaşlarımıza sevk edilen yaklaşık 40 bin adet alışveriş kartı ve yine 36 bin adeti giyim kolisi, yaklaşık 75 bin adet de hijyen paketi şu ana kadar dağıtılan. 1002 tır ve kamyon artı kamyonet ve pikapla beraber 1437 adet, aAnadolumuzun Türkiye'mizin her tarafından yardım geldi. Bunların burada hem AFAD kordinasyonunda gerek belirlediğimiz görevlilerce gerek muhtarlarımız aracılığıyka gerek belediyemiz aracılığıyla dağıtıldığını dağıtılmaya çalıştığını söylemek isterim.

Şu ana kadar sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda nakit olarak gelip burada dağıtılan para 82 milyon lira şu ana kadar. Çeşitli bakanlıklarımızdan gelen meblağ. Sadece AFAd'ın ki yüzde 80 AFAD ki burada günlük yiyecek yoktur. AFAD'ın ve Kızılay'ın toplam nakdi olarak gönderdiği kendi depolarından lojistiğinden 165 milyon civarında. Yani bunun yanı sıra da kamuoyuna da şöyle bir bilgi,yi vermek zorundayız. Şu ana yardım kampanyasıyla 96 milyon AFAD'a 47 milyon da Kızılay'a geldi. Yine bunun yanı sıra oradaki detayı da daha sonra açıklayacağız; televizyonda yapılan yardım kampanyasından ne kadar toplandığını ne kadar sistemimize geldiğinini biz sürekli olarak değerlendirdiğimim ifade etmek istiyorum. Yine bunun yanı sıra sadece insanlara yönelik değil tarım ve hayvancılık için de, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'mız çok ciddi destek ve yardımda bulunuyor. hem hayvanları gönderiyor hem de ilk günden itibaren kurulan çadır ve hayvanların barınmasını ve soğuktan etkilenmemesini sağlayabilecek düzenlemeler gerçekleştiriyor. yaklaşık 487 çadır Elazığ'da kurulda. 1116 çadır da Malatya'da kurulmuş oldu. Yine bunun yanında dağıtılan yemler var. Bu mağduriyetin giderilebilmesi için süreçler söz konusu.

Şu ana kadar Malatya ve Elazığ'da toplam 50 bin insana psikososyal destek sağlandı. Yani bu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aynı zamanda Diyanet aynı zamanda rehber öğretmenler vasıtasıyla bu çalışmalar devam ediyor. 

Yaklaşık 4 5 gündür özellikle geçici barınma merkezlerinin düzenlemeye çalışıyoruz. 1500 aileyi sosyal tesislerde barındırmayı planladı. Ve şu anda peyderpey geçiriyoruz. 5 bin aileyi de geçici barınma merkezlerininde yani konteynerlardan müteşekkil, onların da altyapılarının da hepsi yapılıyor. Konteynerı getirip yerleştirmiyoruz. Isınmadan soğutmasına kadar elektriğine kadar ıslak zeminlerine kadar hemen hemen her şeyi ayarladığımız için yaklaşık bin konteynerdan müteşekkil geçici konaklama merkezinin kurulması en hızlı şekilde 15 gün sürüyor ve onun için altyapı tamamlanıyor. İnşallah 10 gün içerisinde yüzde 90'ının biteceğinin düşünüyoruz. Vatandaşımızın burada hayatının devam etmesi için. Orada kuracağımız geçici konaklama merkezlerinde çocuklarımızın okullara veya üniversite imtihanlarına gireceklerin lise imtihanlarına gireceklerin ders çalışma merkezlerinden sosyal alanlarına kadar yani geçici konaklama merkezlerinin konforlarının da en iyi şekilde olması için bir gayret sark ettiğimiz, en ufak detaya kadar çalıştığımızı burada söylemek isterim. Bazen taşınma maliyetlerinin arttığı söylendi. Şu ana kadar yaklaşık 30 aracı jandarmanın ünimogları çektik. Elemanlarla birlikte ve 4 tane depo tuttuk buradaki balansı sağlayabilmek için. Bunu sağlamak durumundayız çünkü 2 3 katına çıktığı söyleniyor. Çünkü zamanında herkes taşınmak istiyor. Bu talebi yayabilmek için o ünimoglarla birlikte nakliye araçlarıyla birlikte bedava yapacağımızı Jandarmanın da böyle bir hizmet vereceğinin esas itibarıyla söylemek isterim.

Yaklaşık 27 noktada şu anda afet koordinasyon merkezlerimiz var. Hem vatandaşlarımızın talebinin alabilmek hem ağır hasarlı, yıkık veya orta hasarlı az hasarlı, hasarsız binalardaki vatandaşlarımızın değerlendirmelerine muhatap olabilmek. Hem de d diğer taleplerine muhatap olabilmek için şu anda 27 ayrı noktada kurduğumuz afet koordinasyon merkezleri 62 bin kişiye Kızılay'ın koordinasyonunda ki bizim beslenme grubumuzdur. Ki burada ben bir şey söylemek isterim Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın. Kızılay bizim çadır temin ettiğimiz bir kurum değildir. Çadırı direk AFAD olarak biz veririz. Kızılay bizim beslenme grubumuzun yöneticisidir. Hem koordinasyonu yapar hem kendisi yemek çıkarır, beslenme ihtiyaçlarını karşılar. Burada da bir haksızlığı ortadan kaldırabilmek için, bir bilgiyi doğru şekilde paylaşabilmek için söylüyorum. Şuanda toplam 147 noktada 62 bin sıcak yemek dağıtılmaktadır."

Etiketler: Süleyman Soylu, gündem, açıklama
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