"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Suriye-Irak tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

07 Ekim 2019, Pazartesi 21:36
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiği ifade edildi.

Türkiye'nin, komşusu Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiği belirtilen tezkerede, "Diğer taraftan Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere Suriye'de mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri, ülkemize yönelik eylemlerini sürdürmektedir." denildi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Suriye, Irak, tezkere, TBMM
Okunma Sayısı: 217
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye sınırına askeri sevkiyat

    Suriye-Irak tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

    İstanbul Valiliği kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu

    'Savaşa giriyoruz, Allah'ın izniyle kazanacağız'

    Fransa'dan 'Suriye'de harekât planlarından vazgeçin' çağrısı

    Dolar yükselişte

    Trump; Büyük resme odaklanacağız

    Putin kendi maaşına zam yaptı

    Pentagon'dan 'çekilme' açıklaması

    Afganistan'da bombalı saldırı: 10 ölü

    'Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için adım atmayacağız'

    Irak ordusu göstericilere karşı orantısız güç kullandığını itiraf etti

    Elektriğe bu sene başka zam yok

    Lavrov, Irak Dışişleri Bakanı ile görüştü

    Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekat hakkında BM'den açıklama

    Çevre aktivistleri Almanya, İngiltere ve Avustralya'da yolları kapattı

    ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin Trump'tan açıklama

    Şubat ayında yaralanmıştı: Gazze'deki gösterilerde bir Filistinli daha şehit oldu

    Bağdat'ın Sadr bölgesindeki göstericilere ateş açıldı: 15 ölü, 18 yaralı var!

    2019 Nobel Tıp Ödülü Kaelin, Ratcliffe ve Semenza'nın oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Türkiye’nin normalleşmeye ihtiyacı var
    Yeni Asya'dan Size

    Mevlidimiz yine engellense de...
    Genel

    Hak ihlâllerine AB’den yakın takip
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz!
    Şükrü BULUT

    Bazı dini cemaatlerimizin zaafı: Devleti dindarlaştıralım derken...
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Gidişat nereye?
    M. Said ZEKİ

    Adalet; yarınlar kadar yakın, yıldızlar kadar uzak
    Genel

    Yargı reformu teklifi komisyonda görüşülüyor
    Mehmet KARA

    Gaz lambası mı yakalım?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.