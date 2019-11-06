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6 KASIM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Suriye Milli Ordusu'nun arama tarama faaliyetleri devam ediyor

06 Kasım 2019, Çarşamba 15:22
Türkiye'nin terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda, arama tarama faaliyetlerini sürdüren Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), terör örgütü YPG/PKK'nın devam eden saldırıları sonucu verdiği şehit sayısı 144'e çıktı.

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanması için arama tarama çalışmalarında yer almaya devam ediyor.

Harekatın durdurulmasıyla Tel Abyad ve Rasulayn çevresindeki cephe hatlarını tutan SMO askerleri, teröristlere ait el yapımı patlayıcıları imha ve güvenlik tedbirlerini artırma çalışmalarının yanı sıra cephe hatlarında teröristlerin düzenlediği saldırılara karşı koymaya da devam ediyor.

Sahadaki SMO komutanlarından alınan bilgiye göre, 9 Ekim'den bu yana yürütülen söz konusu çalışmalar ve saldırılar sonucu 144 SMO askeri şehit oldu, 557'si yaralandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim'de AKP TBMM Grup toplantısında, "(Suriye Milli Ordusu) Bunlar şu anda bizim askerlerimizle beraber bu topraklarda kendi evlerini, topraklarını savunurken şehit olanlar. Bunlar ölümü korkutan, ölümü öldüren mücahitler. Askerimizle dayanışmalarının neticesi, bu zafere doğru bizleri götürüyor. Rabbim bizlere en yakın zamanda zaferi nasip etsin." ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 23 Ekim'de AA Editör Masası'nda, "SMO önceki harekatlarda da bu harekatta da çok büyük katkı sağlamıştır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AA

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