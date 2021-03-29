Suriye’nin kuzeyini kim neden vuruyor?

Suriye’nin kuzeyindeki Türkiye’nin desteklediği silâhlı grupların kontrolündeki Cerablus ve El Bab kasabalarına ve çevrelerindeki bazı noktalara yönelik hava saldırıları giderek artıyor.

Türkiye, İdlib’e bağlı Sarmada kasabası dahil olmak üzere bu bölgelere yönelik saldırılardan Suriye ordusunu sorumlu tutarak Rusya’ya saldırıların durdurulması çağrısı yaptı. Saldırıları henüz üstlenen olmasa da yerel kaynaklar İdlib’e ve Türkiye’nin desteklediği grupların kontrolündeki bölgelere yönelik hava saldırılarının Rusya, kara saldırılarının Suriye ordusu tarafından yapıldığını savunuyor. Suriyeli askeri stratejist Kemal Cafa’ya göre, bu bölgelere yönelik saldırıların yoğunlaşmasının temel sebebi Rusya’nın İdlib başta olma üzere Suriye konusunda Türkiye’ye saha üzerinden mesaj vermek istemesi. DW Türkçe’nin haberine göre, Cafa, “Daha önce yapılmış anlaşmaların uygulanmaması nedeniyle Rusya ve Türkiye arasında derin bir ihtilaf var. Türkiye’nin desteklediği gruplar Suriye ordusunun bölgelerine saldırmaya devam ediyor” dedi.

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