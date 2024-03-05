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6 MART 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Tahir Büyükkörükçü Hoca rahmetle yad ediliyor

05 Mart 2024, Salı 23:56
5 Mart 2011 tarihinde ebedi âleme göç eden Tahir Büyükkörükçü Hoca vefat yıldönümünde rahmetle yad ediliyor.

Alim ve vaiz olan Tahir Büyükkörükçü, Konya’da dünyaya geldi. 1950’lerden neredeyse vefat ettiği döneme kadar kürsüden insanlara seslendi. Konya, Kapu Camii’nden yaptığı vaazlar, kulaklar yankılandı.

BEDİÜZZAMAN’DAN BAHSEDERDİ

Merhum Tarih Büyükkörükçü hoca, vaazlarında zaman zaman Bediüzzaman Hazretlerinden de bahsetmiştir. Bir vaazında şöyle der: “Bediüzzaman öyle diyor muhterem Müslümanlar. (Bilmana) ‘Eğer benim ateşte kalmamla ümmeti Muhammed cennete girecekse, Allah’ım şahit ol ben ebedi olarak cehennemde kalmaya razıyım’ diyor. Bu söz Bediüzzaman’a ait muhterem Müslümanlar. Demek ki Bediüzzaman’la Sıddık-ı Ekber (Hz. Ebubekir) arasında geçen bütün erbab-ı kemal ‘sehafetün nefs’ yanı kendilerini İslam ve Allah yolunda feda etmekten zerre kadar tereddüt etmemişler.”

İstanbul - Seyhan Şentürk

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