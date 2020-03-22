Tahliyelere formül aranıyor

İktidar, yeniden üzerinde çalışılmaya başlanan infaz düzenlemesinin kapsamının genişletilmesi, yaşlı ve hasta hükümlüler için evde infaz, bazı suçlarda tutuksuz yargılama tercihlerini tartışıyor.

AKP, koronavirüs tehditini de dikkate alarak, kapasitesinin yüzde 22 üstünde doluluk oranına sahip olan cezaevlerini rahatlatmak için infaz düzenlemesini yeniden gündeme aldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine AKP yöneticileri ve Adalet Bakanlığı, bir süredir beklemeye alınan infaz indirimi düzenlemesi için yeniden çalışma başlattı. AKP’de cezaevlerindeki doluluğun azaltılması için infaz indirimine girecek suç kapsamının genişletilmesi, bazı suçlarda tutuksuz yargılama ve evde infaz seçenekleri tartışılıyor. Koronavirüs salgınının ardından muhalefet partileri, tutuklu ve hükümlü yakınları ile bazı barolar, cezaevlerindeki hijyen koşullarına dikkat çekerek, özellikle hasta ve yaşlı tutukluların tahliyesine dönük düzenleme yapması için hükümete çağrıda bulundu. BBC Türkçe’nin haberine göre, son olarak Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, cezaevlerinin kapasitesinin çok üzerinde dolu olduğuna dikkat çekerek, “âcilen bir defaya mahsus infaz indirimi ve kalıcı bir infaz reformu” yapılması çağrısında bulundu.

İnfaz genişletiliyor

Uzun süredir üzerinde bu konu üzerinde çalışan AKP yetkilileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uyuşturucu, cinsel istismar, terör suçlarının da aralarında bulunduğu birçok suçta infaz indirimine karşı çıkması dolayısıyla düzenlemeyi beklemeye almıştı. Gerekçesi de, Erdoğan’ın dile getirdiği suçlar kapsam dışına çıkarılırsa cezaevlerindeki doluluk sorununa çözüm getirmeyeceğiydi. Ancak iktidar partisi son gelişmeleri de dikkate alarak infaz düzenlemesi için yeniden çalışma yapılmasını kararlaştırdı. Bu kapsamda geçen Çarşamba günü bakanlar, ilgili bürokratlar ve sektör temsilcileri ile “koronavirüs zirvesi” yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu toplantının ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AKP yöneticileri ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre toplantıda, cezaevlerindeki şişkinliğin azaltılması için infaz indiriminin kapsamının genişletilmesi görüşü ağırlık kazandı. Adalet Bakanı Gül ve partinin grup yöneticileri önceki gün de TBMM’de yeni infaz düzenlemesi üzerinde çalışmalarını sürdürdü. Ancak hangi suçların kapsama gireceği, hangilerinin istisna tutulacağının netleşmediği, çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi. AKP’de, tahliyeleri sağlamak için bazı suçlarda tutuksuz yargılama yoluna gidilmesi, hasta ve yaşlı hükümlülerin evde cezalarının infaz edilmesi seçenekleri de tartışılıyor.