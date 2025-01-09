Tarım Kredi’de 5,5 milyonluk vurgun

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş.’nin (Tarım Kredi) muhasebe biriminde çalışan G.B.’nin karşılığında mal almadan 3 şirkete alım varmış gibi para aktardığı tespit edildi.

Kurumu 5.5 milyon TL zarara uğratan, G.B.’nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Tarım Kredi tarafından yapılan suç duyurusu üzerine Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, G.B.’nin kişisel hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelinin haksız kazancın bir kısmıyla ev aldığı, büyük bir kısmıyla ise kumar oynadığı belirlendi. AA

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