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27 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

TBMM, Biden'ın skandal açıklamasına karşı bildiri yayımlayacak

26 Nisan 2021, Pazartesi 22:30
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te düzenlenen İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları Paneli'nin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

'Bu büyük iftirayı reddediyorum'

 

TBMM'nin, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine karşı bildiri yayımlayıp yayımlamayacağına ilişkin soru üzerine Şentop, konunun değerlendirildiğini belirtti.

Şentop, "Bildirinin yarın TBMM Genel Kurulunda, TBMM Kararı şeklinde ele alınmasının doğru olacağını düşünüyoruz." dedi.

AA

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