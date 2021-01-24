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25 OCAK 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

TBMM yoğun gündemle açılıyor

24 Ocak 2021, Pazar 21:52
Meclis çalışmaları bu hafta kaldığı yerden devam edecek.

Salı ve Çarşamba günü liderler grup toplantıları için kürsüde olacak. Hayvan hakları düzenlemesi ve askerî mevzuatta değişiklik öngören kanun teklifleri TBMM’nin gündemine gelecek. Meclis’te yoğun mesai yeniden başlıyor. Yoğun bir çalışma temposunun ardından 27 Aralık 2020 gecesi tatile giren TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına 1 aylık ara vermişti. Genel Kurul, 26 Ocak Salı günü itibariyle çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Meclis çalışmalarıyla birlikte partilerin grup toplantıları da yeniden başlıyor. Genel Kurul öncesinde HDP, MHP, CHP ve İYİ Parti liderleri grup toplantılarında partililere hitap edecek. Çarşamba günü ise Tayyip Erdoğan AKP Grup Toplantısı’nda partililere seslenecek.

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