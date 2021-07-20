TEBRİK VE DUYURU

Okurlarımızın, milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

Okuyucularımıza Not: Gazetemiz bayramın 2. 3. ve 4. günleri yayınlanmayacak. 2, 3 ve 4. (21-22-23 Temmuz Çarşamba, Perşembe, Cuma) günlerinde yayına ara vereceğiz. O günlerde gazetemizin kâğıt baskısı yapılmayacak, PDF sayfalarımız da olmayacak, ama portalımız: https://www.yeniasya.com.tr/ yayına devam edecek. 24 Temmuz Cumartesi günü de kaldığımız yerden devam edeceğiz inşaallah. *** Bayramlaşma duyurusu Bayramın ikinci günü (yarın) online bayramlaşma programımız var. 15.00'te başlayacak olan program Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik'in açış konuşmasından sonra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çiftkaya'nın yapacağı Risale-i Nur dersiyle devam edecek. Euronur TV'den canlı olarak yayınlanacak olan programda, ülke içi ve dışındaki 17 hizmet mahallinin sekreterleri de konuşacak.

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