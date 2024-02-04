7 ay önce Şimşek’in yeniden bakan yapılmasıyla birlikte göreve getirilen Hafize Gaye Erkan, görevden alındı.

Yeni Başkan Karahan

X hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyuran Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Resmî Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla görevden alındı. Merkez Bankası Başkanlığına, mevcut Başkan Yardımcısı Fatih Karahan getirildi.

6 yılda 6 başkan

Erkan, ülkenin yeni sisteme geçirildiği 2018 yılından bu yana, Murat Çetinkaya, Murat Uysal, Naci Ağbal ve Şahap Kavcıoğlu’dan sonra görevden alınan beşinci MB Başkanı olurken, “Ekonomide istikrar her yıl MB Başkanı değiştirerek mi sağlanacak?” diye soruluyor.

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Tek adam rejiminde Merkez'e Başkan dayanmıyor

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI (TCMB) BAŞKANLIĞI GÖREVİNE, BAŞKAN YARDIMCISI FATİH KARAHAN ATANDI. 2006 YILINDAN BU YANA MERKEZ BANKASININ BAŞINA GETİRİLEN 8. BAŞKAN KARAHAN OLDU.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Fatih Karahan’ın TCMB Başkanlığı’na atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa ettiğini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Erkan’ın aldığı kararla ilgili olarak “Tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararda ise Erkan’ın “görevden alındığı” belirtildi. Erkan sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, “Kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir” dedi ve şöyle devam etti:

İstifa mı, af talebi mi, görevden alma mı?

“Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum.” Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuyla ilgili olarak, Bakanlığın internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan’ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir” dedi. Erkan’a hizmetleri için teşekkür eden Şimşek sözlerini, “Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum” şeklinde sürdürdü.

8. Başkan atandı

AKP iktidarı döneminde göreve gelen Merkez Bankası başkanları ve görev süreleri sırasıyla şöyle: Durmuş Yılmaz (2006-2011); Doç. Dr. Erdem Başçı (2011-2016); Murat Çetinkaya (2016-2019); Murat Uysal (2019-2020); Naci Ağbal (2020-2021); Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu (2021-2023); Dr. Hafize Gaye Erkan (2022-2023).