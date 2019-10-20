Tel Abyad'da bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde varılan ateşkes anlaşmasına rağmen YPG'lilerin saldırısı sonucu Tel Abyad bölgesinde bir Türk askerinin şehit olduğunu bir askerin de yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Tel Abyad bölgesinde 20 Ekim 2019 tarihinde keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerin açtığı tanksavar ve hafif silah ateşi neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." denildi. Euronews Türkçe

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