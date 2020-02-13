Temel mesele yetişmiş hukukçu eksikliği

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayı”nda konuştu.

Yakın zamanda TBMM’nin gündemine gelmesini ve kanunlaşmasını bekledikleri 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü yargı paketleriyle Türkiye’nin hukuk sorunlarını çözmeyi amaçladıklarını aktaran Gül, yargının temel meselelerinden birisinin de iyi yetişmiş hukukçu eksikliği olduğunu anlattı. Bakan Abdulhamit Gül, hukuk fakültelerine girişte 190 bin olan başarı sırasının 125 bine çekildiğini hatırlatarak şunları kaydetti: “Bir profesör, 8 yeni akademi dünyasına katılmış meslektaşımızın olduğu bir yerde hukuk fakültesi tabelasının asılması ve o tabelanın altından geçmek bizim için gerçekten üzücüdür. Buradan genç arkadaşlarıma söylüyorum; hukuk fakültesini tercih ederken lütfen kadrosuna bakın. Orada verilen eğitime, dersinize giren kişilerin hukukçu mu değil mi, kaç tane profesör ve doçent var, buna bakarak tercih edin.” Ankara - aa