Temmuz ayında 165 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, temmuz ayında 17'si üst düzey olmak üzere 165 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerle ilgili aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin coğrafi konumu sebebiyle çok ciddi güvenlik riskleri ve bu risklerin maliyetleriyle karşı karşıya olduğunu belirten Çataklı, özellikle terör, uyuşturucu ve göç meselesinde küresel ölçekte mücadele verildiğini söyledi.

Terörle mücadele

Bakanlık Sözcüsü Çataklı, Bakanlık bünyesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde temmuz ayında kırsal alanda 3'ü büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 646, şehirlerde de bin 409 operasyon yapıldığını söyledi.

Çataklı, "Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde mavi kategoride aranan 2, turuncu kategoride aranan 2, gri kategoride aranan 13 olmak üzere 17 üst düzey terörist de dahil toplam 165 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Çataklı, etkisiz hale getirilen teröristlerin 74'ünün ölü ele geçirildiğini, 33'ünün sağ yakalandığını ve 58'inin teslim olduğunu ifade ederek, bu teröristlerden 146'sının PKK/KCK, 17'sinin DEAŞ, 2'sinin ise aşırı sol terör örgütü mensubu olduğunu bildirdi.

Çataklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptıkları ve örgütlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen, PKK/KCK bağlantılı 635, DEAŞ bağlantılı 187, aşırı sol örgütlerle bağlantılı 45 olmak üzere toplam 2 bin 940 şüpheli gözaltına alınmış, 561 kişi tutuklanmıştır.

Operasyonlar neticesinde 95 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 83’ü ağır ve uzun namlulu silah olmak üzere 128 silah, 50 mayın/EYP, 107 el bombası, 93 kilo plastik, 214 kilo patlayıcı madde ile 36 bin 617 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir."