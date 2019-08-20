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20 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

Temmuz ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 düştü

20 Ağustos 2019, Salı 11:35
Türkiye genelinde temmuzda 102 bin 236 konut satıldı.

Türkiye genelinde temmuz ayında 102 bin 236 konut satışı gerçekleştirildi. Temmuzda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 66,7 artış, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 düşüş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde temmuzda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 66,7 arttı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 azaldı. Temmuzda satılan konut sayısı 102 bin 236 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 17 bin 276 konutla ilk sırada (yüzde 16,9) yer aldı. İstanbul'u 9 bin 491 konut satışıyla (yüzde 9,3) Ankara, 5 bin 576 konut satışıyla (yüzde 5,5) İzmir izledi. En az satış olan iller 10 konutla Ardahan, 15 konutla Hakkari ve 66 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti.

38 bin 931 konut ilk defa satıldı

İlk defa satılan konut sayısı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,4 azalarak 38 bin 931'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 38,1 oldu.

İlk satışlarda İstanbul 6 bin 709 konutla en yüksek payı (yüzde 17,2) aldı. İstanbul'u 3 bin 35 konut satışıyla Ankara, 2 bin 12 konut satışıyla İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 azalarak 63 bin 305 olarak gerçekleşti.

İstanbul 10 bin 567 ikinci el konut satışı ve yüzde 16,7 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 61,2 oldu. İstanbul'u 6 bin 456 konut satışıyla Ankara, 3 bin 564 satışla da İzmir izledi.

AA

Etiketler: Türkiye, ekonomi, inşaat, ev
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