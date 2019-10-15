Terörün hedefi siviller

Terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’de işgali altındaki bölgeden farklı illerimizde sivillere yönelik yaptığı havan mermili
saldırılarda 2 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.
Terör örgütü YPG / PKK’nın Suriye’de işgali altındaki bölgeden, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sivillere yönelik havan ve roketatarla düzenlenen saldırılarda 2 kişi şehit oldu, 12 kişi yaralandı. Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silâhlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekâtı devam ediyor. Valilikten yapılan açıklamada, Suriye tarafından terör örgütü PKK/PYD-YPG mensuplarınca Kızıltepe ilçesinin Taşlıca ve Otluk kırsal mahallelerine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu 2 kişinin şehit olduğu, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yaralıların 3’ü çocuk
YPG/PKK, Suriye-Türkiye sınırındaki Aynularab (Kobani) ilçesinden düzenlediği havanlı saldırıda, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde yer alan Cerablus’taki sivilleri vurdu. Teröristlerin, Fırat Nehri’nin doğusundan saat 01.30 sularında ateşlediği havan mermileri, Cerablus’ta sivillerin barındığı bir kampa isabet etti. Saldırıda, 3 çocuk yaralandı. Yaralanan çocuklar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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