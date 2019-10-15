Terörün hedefi siviller

Terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’de işgali altındaki bölgeden farklı illerimizde sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırılarda 2 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

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