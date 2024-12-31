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31 ARALIK 2024 SALI - YIL: 55

Tevfik İleri rahmetle yad ediliyor

31 Aralık 2024, Salı 12:51
1950-1960 yılları arasında Demokrat Parti hükümetlerinde Millî Eğitim Bakanlığının da aralarında bulunduğu çeşitli bakanlık görevleri üstlenen ve ilahiyat fakültelerinin yanı sıra imam hatip okullarının da açılmasında öncülük eden Ahmet Tevfik İleri, vefatının 63. Yılında rahmetle yad ediliyor.

Ahmet Tevfik İleri (1911-1962) - Kısa biyografi

Demokrat Parti iktidarı yıllarında Millî Eğitim Bakanlığı yaptığı dönemde din derslerini öğretmen okulları ve ortaokulların müfredatına dâhil eden Tevfik İleri, 1952 yılında Bakanlığı döneminde İmam Hatip Okulları’nın açılışına da öncülük etmişti.

1950 seçimlerinde Demokrat Parti milletvekili olarak TBMM’ye girdi. 9, 10, 11. dönem Samsun Milletvekilliği yapan İleri, meclise girişinin hemen ardından bakan olmuş ve uzun süre bakanlık yapmıştı. 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Yassıada mahkemelerinde idama mahkûm edilen İleri’nin, cezası ömür boyu hapse çevrilmişti. Yargılamanın ardından Kayseri bölge cezaevine yollanan İleri, hastalanması üzerine Ankara Hastanesine kaldırıldı ve 31 Aralık 1961 günü vefat etti.  

İlâhiyat Fakültelerini ve İHL’leri açmıştı

Eşi merhume Vasfiye Hanıma 20 Ekim 1960 tarihinde Yassıada’da yazdığı mektupta, “Şükretmekteyim. Hiçbir iddia, hiçbir netice beni endişelendirmez. Seni de endişelendirmesin. Yeter ki benim yüzümden sana, çocuklarıma ve yakınlarıma bir ‘kir’ gelmesin. Şükrolsun o yok. Allah’ın dediği olacaktır” diyen Tevfik İleri, mektuplarında darbeden hapishanede hasta halinden dahi hiç şikâyetçi olmadığını söyledi. 14 Mayıs 1950 seçimlerinden sonra ilk icraat olarak 16 Haziran 1950’de bütün ülkede ezanın artık aslına göre okunmasını sağlayan Demokrat Parti’nin Maarif Vekili olarak döneminde İmam Hatip Okulları’nın, Yüksek İslâm Enstitüleri’nin, Kur’ân Kursları’nın hizmete açılması, din eğitimine büyük bir önem verilerek okullara din dersleri konulması, İleri’nin hizmetlerinin başında geldi.

MEHMET KARA - ANKARA

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