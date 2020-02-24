THY, İran'a gerçekleştireceği bazı uçuşları iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İran'ın İsfahan, Meşhed, Şiraz ve Tebriz kentlerine düzenleyeceği seferlerini 27 Şubat'a kadar durdurma kararı aldı. Tahran seferleri ise 2’ye düşürüldü.

Türk Hava Yolları (THY), İran'da corona virüsünün etkisini artırması üzerine, bu ülkeye gerçekleştirdiği seferlerde bir dizi önlem aldı. Bu önlemler kapsamında THY, 27 Şubat'a kadar İran'ın İsfahan, Meşhed, Şiraz ve Tebriz kentlerine düzenleyeceği seferlerini iptal etti.

DÖNÜŞ SEFERLERİNDE SADECE TÜRK YOLCULAR KABUL EDİLECEK

THY, Tahran seferlerini ise 2’ye düşürme kararı aldı. Tahran'a giden uçaklarda yolcu taşınmasında bir engel bulunmazken, dönüş seferlerinde ise sadece İran'da bulunan Türk yolcular uçağa kabul edilecek.