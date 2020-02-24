Toprak evlerin altında kaldılar: İran depremi bizi vurdu

TÜRKİYE-İRAN SINIRINDA MEYDANA GELEN 5.9’LUK DEPREM BAŞKALE’DE BAZI BİNALARI YIKTI VE CAN KAYIPLARINA YOL AÇTI.

AFAD: 66 artçı sarsıntı meydana geldi

İran'da ikinci deprem: Van'da da hissedildi

Bakan Koca: 9 vatandaşımız vefat etti, 37 yaralımız var, 9'unun durumu kritik

Özpınar mahallesi yerle bir

Van’ın Başkale ilçesinde sarsıntının en çok hissedildiği Özpınar Mahallesinde 9 kişi can verdi, enkaz altından yaralı çıkarılanlar ambulanslarla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 37 yaralıdan 9'unun durumunun kritik olduğunu söyledi.

Kerpiç ev ve ahırlar yıkıldı

Depremin en fazla hissedildiği sınır mahallelerinde kerpiçten yapıldığı belirtilen birçok ev ve ahır yıkıldı, bazıları ağır hasar gördü, birkaç okul da hasar gördü. Ahırların yıkılması nedeniyle çok sayıda hayvan telef oldu.

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İran'daki deprem bizi vurdu

İran’da dün sabah meydana gelen depremin, Van ve çevre illerde de hissedildiği kaydedildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İran’da sabah saatlerinde gerçekleşen ve merkez üssü Hoy kenti olan deprem, kentte de hissedildi. Açıklamada, “Merkez üssü İran’ın Hoy kenti olan, saat 08.53’te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir” ifadesine yer verildi.

9 kişi can verdi

Sarsıntının en çok hissedildiği Özpınar Mahallesi’nde 9 kişi vefat etti. Enkaz altından yaralı kurtarılan 10 kişi de ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahırların yıkılması nedeniyle çok sayıda hayvanın telef olduğu mahallede, arama kurtarma ekipleri yıkılan evlerin enkazlarında başka kişilerin olup olmadığını kontrol ediyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit de helikopterle deprem bölgesine gitti.

21 vatandaş yaralandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-İran sınırında 9 kişinin can verdiği depremde 21 vatandaşın yaralandığını, 8’inin durumunun kritik, diğerlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Depremden hemen sonra bölgeye 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibini sevk ettiklerini vurgulayan Koca, depremde vefat eden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Enkaz altındaki vatandaşlar kurtarıldı

Gelenler Mahallesi İlkokulu’nda görevli ücretli öğretmen Ferhat Tulan, hafta sonu öğrencilere kurs vermek için okulda bulunduğu esnada sarsıntıyı hissettiğini söyledi. Öğrencilerin bulunmadığı sırada sarsıntı yaşandığını ve etrafın toz bulutuyla kaplandığını anlatan Tulan, “Evler yıkılmıştı. Hemen enkazların bulunduğu alana gittim. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla enkazda kalan yaralıları çıkarmaya çalışıyordu. Ben de arama çalışmalarına yardımcı oldum. Enkaz altında ‘belim kırıldı’ diye seslenen bir yaşlı kadını enkazdan çıkarttım. Tüm yaralıları enkaz altından çıkardık. Ekipler mahalleye geldi. Yaralıları ambulanslarla hastaneye gönderdik. Cep telefonumla köydeki durumu çekmeye çalıştım” diye konuştu. Van - aa

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Deprem kuşaklarındaki yapılar elden geçirilsin

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından deprem ile ilgili bir paylaşım yaptı. Görür, deprem kuşaklarındaki yapıların elden geçirilmesinden geç kalındığını öne sürdü: “Arkadaşlar, yine üzücü bir haber. Van’ın Başkale yerleşim alanında İran merkezli bir deprem nedeniyle bazı evler yıkıldı, 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Göcük altında insanlarımızın olduğu söyleniyor. Eğer depremin yeri kesin ise, deprem gönderdiğim haritada görülen Başkale fayının (BşF) biraz doğusuna ve Hasan Timur Fay Zonunun (HFZ) güneyine düşüyor. Fay çözümleri yapılınca belki hangi fay üzerinde olduğu netleşecek. Başkale’den hayli uzak ve 5,8 büyüklüğünde olan bu depremin bu beldemizde bu kadar hasar yapmış olmasının nedeni yine kalitesiz yapı stoku. Artık deprem kuşaklarındaki yapıları belirli bir program dahilinde kökten elden geçirmemin zamanı geldi de geçiyor bile. Tekrar ulusca başımız sağolsun. Başkale’deki insanlarımıza başsağlığı, ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Artçı depremler olacaktır. Hasarlı binalardan uzak dursunlar.”

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AB, ABD ve İngiltere’den taziye mesajı

Türkiye’deki bazı yabancı diplomatik misyonlar, İran’ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van’da vefat edenler için Türkiye’ye başsağlığı diledi. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileğinde bulunuldu. Paylaşımda, “Türk halkı ve yetkililerinin yanındayız” mesajı yer aldı. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği de Twitter’dan “Geçmiş olsun Van” ve “Başkale” etiketleriyle paylaştığı mesajda, “Türkiye-İran sınırında meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz” ifadelerini kullandı. İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği ise Twitter’dan, “Türkiye-İran sınırında gerçekleşen deprem felaketi nedeniyle Van’da hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileriz” mesajını yayımladı. Ankara - aa