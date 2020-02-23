"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ŞUBAT 2020 PAZAR - YIL: 51

İran'da ikinci deprem: Van'da da hissedildi

23 Şubat 2020, Pazar 19:37
İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Türkiye sınırına yakın olan deprem Van'dan da hissedildi.

Bakan Koca: 9 vatandaşımız vefat etti, 37 yaralımız var, 9'unun durumu kritik

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) ilçesinin Zerabad bölgesi olan 5,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 19.30'da kaydedildi.

Depremin 28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Merkez üssü Türkiye sınırına yakın olan deprem Van'dan da hissedildi.

Sabah 09.22'de de Hoy ilçesinde aynı büyüklükte bir deprem meydana gelmişti.

Deprem nedeniyle Van'ın Başkale ilçesinde 9 kişi vefat etmiş, 50 kişi yaralanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 277
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Sağlık bütçemizin dörtte biri diyabete harcanmaktadır'

    İran'da ikinci deprem: Van'da da hissedildi

    İdlib Şehidi Mecit Demir ebedi yolculuğuna uğurlandı

    İsrail'den barbar, acımasız ve insanlık dışı bir hareket daha!

    Türkiye'den İran tedbirleri

    Güney Kore'de alarm seviyesi en yüksek düzeye çıkarıldı

    'Elazığ'da okul zili yarın çalacak'

    Güney Kore'den gelen 200 kişinin İsrail'e girişine izin verilmedi

    Bakan Koca: 9 vatandaşımız vefat etti, 37 yaralımız var, 9'unun durumu kritik

    İran'da koronavirüs alarmı: Ölü sayısı 8'e yükseldi

    Savaş varsa Meclis nerede?

    Almanya ırkçılık ve teröre karşı yürüyecek

    Çin'de ölü sayısı 2444'e ulaştı

    Yeni tip koronavirüse ilişkin dünya genelinde son durum?

    İran'daki deprem Van ve çevre illerde de hissedildi, 8 vatandaşımız vefat etti

    Konya'da deprem

    İdlib batağından uzlaşmayla çıkılır

    Demokrat geleneği özledik

    Virüs kapıya dayandı

    İnsan sağlığının en büyük tehdidi: Sigara

    En Çok Okunanlar

    Zeynep ÇAKIR

    Afakanlar bastı
    Cevat ÇAKIR

    Dizelin saltanatı yıkılırken
    Genel

    Virüs kapıya dayandı
    Ahmet BATTAL

    Anlamak istiyoruz ey TCMB, BDDK ve TKBB
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    51. yıla böyle girdik
    Mehmet KARA

    Unutulan “asıl” gündemler
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân kalesine gir ve kurtul
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Adnan NACİR

    Büyükbaşın büyük derdi...
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Kıyamete kadar Yeni Asya

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.