İran'da ikinci deprem: Van'da da hissedildi

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Türkiye sınırına yakın olan deprem Van'dan da hissedildi.

Bakan Koca: 9 vatandaşımız vefat etti, 37 yaralımız var, 9'unun durumu kritik Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) ilçesinin Zerabad bölgesi olan 5,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 19.30'da kaydedildi. Depremin 28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Merkez üssü Türkiye sınırına yakın olan deprem Van'dan da hissedildi. Sabah 09.22'de de Hoy ilçesinde aynı büyüklükte bir deprem meydana gelmişti. Deprem nedeniyle Van'ın Başkale ilçesinde 9 kişi vefat etmiş, 50 kişi yaralanmıştı. AA

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