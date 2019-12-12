TRT’nin haber sunamaması büyük kriz

‘Devler Geçti Bu Yollardan’ kitabının yazarı A. Yağmur Tunalı, TRT’de ana haber bülteninin ekrana gelmemesi üzerinden sert eleştirilerde bulundu.

Karar’da yer alan habere göre, Tunalı, “TRT tarihinde bir ilk yaşandı. Rezalet ötesi bir ilk bu. 7 Aralık’ta TRT ana haber bülteni yayınlanmadı. Hayır, daha doğrusunu söyleyeyim: “Yayınlanamadı.” “Rezalet ötesi ilk”in sebepleri üzerinde durmak lazım demekten bile utanıyorum. Çünkü yayıncılık açısından böyle bir şeyin ne sebebi olur, ne de açıklaması.Yöneticilere bakılırsa, ‘seste meydana gelen bir ârıza’ sebebiyle yayın yapılamamış. Olan şudur: Televizyon ve yayın işi pek çok meslek gibi usta-çırak ilişkisiyle yürür. Âlet alırsınız, ama onu kullanacak insanı yetiştirmek ustalar eliyle olur. İşte TRT’de biz bunu kaybettik. Türkiye bu devam zincirini koparmış bir memlekettir. Böyle bir cinayet işlenmiştir. İşte sonucu da budur. Günde bir defa haber yayını yapan TRT1, bir bülteni hazırlayamamış ve görülmemiş bir skandala imza atılmıştır. Bunun sebebini son on beş yılda TRT’de ne yapıldığında aramak lazımdır… Artık hatadan dönme vaktidir. Hep söylüyoruz: Devlet hayatında görülmemiş hesap kalmamalıdır. Yoksa onlar toplumu çürütür. TRT ve Türkiye, bir daha ana haber yayınlanamayacak duruma düşürülmemelidir... TRT’yi kanun zoruyla, tehdid ve şantajla boşaltmanın sonucunu iyi görmek ve değerlendirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.