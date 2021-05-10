Tüm camilerde Mescid-i Aksa için salalar ve dualar okundu

Diyanet İşleri Başkanlığının Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için tüm yurtta sala ve duaların okunması kararı çerçevesinde, camilerde öğle vakti salalar okundu, dua edildi.

İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırmasına tepkiler devam ederken Diyanet İşleri Başkanlığının kararı üzerine cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla zulme maruz kalan Mescid-i Aksa ve Filistinli Müslümanlar başta olmak üzere tüm mazlumlar için vatandaşlar duaya davet edildi.

İstanbul'da da başta Ayasofya, Sultanahmet ve Süleymaniye olmak üzere tüm camilerde salalar ve dualar okundu.

Duada, şu ifadelere yer verildi:

"Ya Rab, sen kimsesizlerin sahibi, mazlumların sığınağısın, bizlere rahmet, merhamet ve nusret eyle. Sen bizim Mevlamızsın, zalimlere karşı bize yardım eyle. Şu mübarek gün ve geceler hürmetine, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ve Peygamberler şehri Kudüs'ü zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım. Ya Rab. Miracın basamağı Mescid-i Aksa'yı korumayı bu uğurda mücadele etmeyi yeryüzündeki bütün Müslümanlara ve bizlere nasip eyle Allah'ım. Evlerinden yurtlarından kovulan, öz vatanlarında garip kalan mazlum bütün Müslümanlara kurtuluşlar nasip eyle Allah'ım. Mazlumların umudu, gariplerin yurdu cennet vatanımızı ve aziz milletimizi her türlü tehlikeden koru Allah'ım."

Duanın ardından tekbir ve salat-ı ümmiye okundu.

Edirne'deki tarihi Selimiye Camisi'nde de öğle vakti sala okundu ve dua edildi.

Duaya öğle namazı için camiye gelen vatandaşlar da katıldı.

Selimiye Camisi imam hatibi Yusuf Serenli, son birkaç gündür İsrail'in yoğun olarak Mescid-i Aksa'ya saldırdığını, çok sayıda Müslüman'ın şehit olduğunu, birçoğunun da yaralandığını anımsattı.

Bu saldırıların ardından camilerde sala okunup dua edilmesinin kararlaştırıldığını belirten Serenli, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın bugün yapmış olduğu açıklamaya ilave olarak öğle namazından önce sala okuyup akabinde de Filistin için Kudüs için dualar ettik. Bütün Müslümanları bu dualara katılmaya teşvik etmek için böyle bir uygulamaya geçildi. İnşallah bu zulmün son bulması için tüm gayretlerimizle elimizden geldiği kadar dualarımızla Kudüs halkının yanında olacağız."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dünyanın gözü önünde Filistin halkına soykırım yapılmaktadır

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi önünde düzenlediği basın açıklamasında, işgalci terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik en çirkin teşebbüsün içerisinde olduğunu söyledi.

İsrail'in tam bir barbarlık ve vahşetle Mescid-i Aksa'yı işgal etmeye çalıştığını vurgulayan Erbaş, "Gözü dönmüş canavarlar, Mescid-i Aksa'da masum Müslümanları canice katletmeye, Müslümanlara saldırmaya çalışmaktadırlar. Tüm dünyanın gözü önünde tarihe karşı, masumlara karşı, Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmaktadır. Vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan sırtlan sürülerini ve canice saldırılarını şiddetle lanetliyorum, kınıyorum. Allah'ın, meleklerin, tüm insanların laneti, zalimlerin, hainlerin, işgalcilerin üzerine olsun." diye konuştu.

"Ey zalimler, azgınlıkta sınırları aştınız"

İşgalcilere seslenen Prof. Dr. Ali Erbaş, şöyle devam etti:

"Ey zalimler, azgınlıkta sınırları aştınız. Tüm zalimler gibi siz de helak olacaksınız, pişman olacaksınız. Sebep olduğunuz kaos ve anarşinin içinde yok olacaksınız. Yaktığınız terör ateşi, cehenneminiz olacak. İnsanlığın vicdanına sesleniyorum: İnsanlığın en kadim şehri, ortak mirası yok ediliyor. Masum bir halk zorla evlerinden çıkarılıyor, evleri işgal ediliyor. Ölmediğinizi gösterin, insanlık sınavını kaybetmek üzeresiniz. Hukuk, özgürlük ve insanlık adına söylediğiniz her cümle anlamını kaybetmek üzeredir. Ey Yahudiler, Hristiyanlar, çeşitli dinlerin mensupları; Kudüs'ün, peygamberlerin hatırasına ihanet ediliyor. Samimiyet sınavının sonundasınız. Eğer bu vahşeti engellemek için harekete geçmezseniz, Allah ve elçileri adına söyleyeceğiniz hiçbir cümlenin insanlık vicdanında hiçbir zaman hiçbir karşılığı olmayacaktır.

"Elbette masum Filistinlilerin özgürlük mücadelesi de galip gelecektir"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam dünyasına da seslenerek, şunları kaydetti:

"Ey Müslümanlar, Müslümanların liderleri, önderleri, hala bir araya gelmeyecek misiniz? Bir avuç azgın azınlığın cesaret aldığı gafletten ne zaman uyanacaksınız. Sizi vahyin şehrine umursamaz kılan, masumların yanında durmaktan alıkoyan nedir? Tarihin en büyük zorbalarının ve zalimlerinin bile Allah'ın mescitlerini kirletmeye gücü yetmemiştir. Elbette masum Filistinlilerin özgürlük mücadelesi de galip gelecektir. Zalimler yok olacak, mescitlerde barışın ve rahmetin çağrısı, insanlığın ufkunu aydınlatmaya devam edecektir ama Kudüs'ün izzeti çiğnenirken, masum insanların hayatına, inanç ve düşünce özgürlüğüne insafsızca müdahale edilirken, vahiyle kutsanan şehir tahrip edilirken duyarsız kalanlar, insanlık vicdanında, tarihin ve geleceğin önünde mahkum, alemlerin Rabb'inin huzurunda rezil ve rüsva olacaklardır."

Erbaş, tüm Müslümanları ve insanlığı, eli, dili, kalbi ve tüm imkanlarıyla Kudüs'e sahip çıkmaya davet ederek, bu uğurda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Aziz Türk milletinin bugün olduğu gibi bundan sonra da Kudüs davasına sahip çıkmaya devam edeceğini vurgulayan Erbaş, "Bugün inşallah öğle ezanının ardından ülkemizdeki tüm camilerimizden, tüm minarelerimizde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ve zalimlerin zulmünün son bulması için salalar okunacak ve dualar edilecektir." diye konuştu.