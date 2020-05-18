Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti.

Tümamiral Cihat Yaycı’nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasıyla ilgili karar, Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. Yaycı’nın yakın çevresine “Onurum, gururum incindi” dediği öğrenildi. Geliştirdiği “FETÖMETRE” uygulamasıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlğı’nda FETÖ’yle ilişkili ve iltisaklı olduğu iddia edilen askerleri belirleyen, yazdığı kitap nedeniyle Yunan basınında ölümle tehdit edilen Tümamiral Cihat Yaycı’nın, adının bir ihale dosyasına karıştırılıp görev yerinin değiştirilmesi büyük yankıya sebep olmuştu.

Okunma Sayısı: 280

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.