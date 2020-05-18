"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti

18 Mayıs 2020, Pazartesi 12:00
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti.

Tümamiral Cihat Yaycı’nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasıyla ilgili karar, Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanmıştı.

Yaycı’nın yakın çevresine “Onurum, gururum incindi” dediği öğrenildi. Geliştirdiği “FETÖMETRE” uygulamasıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlğı’nda FETÖ’yle ilişkili ve iltisaklı olduğu iddia edilen askerleri belirleyen, yazdığı kitap nedeniyle Yunan basınında ölümle tehdit edilen Tümamiral Cihat Yaycı’nın, adının bir ihale dosyasına karıştırılıp görev yerinin değiştirilmesi büyük yankıya sebep olmuştu.

 

Okunma Sayısı: 280
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Veli Kul

    19.5.2020 01:35:48

    Icisleri Bakani'nin istifasini kabul etmeyen bu istifayi 10 kere kabul etmemeli!

  • Hüseyin İlhan

    19.5.2020 01:26:23

    AMİRAL hangi nedenlerle istifa etmek zorunda kalmış diye bir araştırdığımda 'İHALELERDE YANDAŞLARIN İHYASINA KARŞI,çıkması gerekçesi olduğu görülüyor.Şu zor ve sıkıntılı halde dahi milletin hakkına tecavüz edenler ve onlara bu fırsatı verenleri yüce rabbime havale ediyorum.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Hediye kitap kampanyasında Risale-i Nur'a ilgi ve talep artıyor

Yüzyılın en büyük krizi kapıda

Gençliğin önceliği hürriyet

#EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

Dünya genelinde son 24 saatte neler yaşandı?

ABD'de koronavirüs yasaklarına uymayan Yahudi okulu kapatıldı

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yeni genelge

'Öyle birisi var ama aynı takımda oynadığımız için sıkıntı yok'

Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Bakan Koca: Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var

Şehit Jandarma Yüzbaşı Çiftçi dualarla uğurlandı

Şehide duâ

En çok başvuru âdil yargılama ihlâlinden

Salgın geçim kaynaklarını mahvetti

ABD'de konut başlangıçları son 5 yılın en düşük seviyesinde

Kösedağ'ın eteklerinde renk cümbüşü

Vaka sayılarının arttığı Arap ülkelerinde son durum?

Çin’den ABD’ye DSÖ tepkisi

Dünya genelinde vaka sayısı 5 milyona dayandı

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Tarihe düşülen notlar
Genel

Yüzyılın en büyük krizi kapıda
Ahmet BATTAL

Fetömetreli adalete güvenelim mi?
Süleyman KÖSMENE

Az bir bedel, çok büyük netice!
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Hediye kitap kampanyasında Risale-i Nur'a ilgi ve talep artıyor
Cevher İLHAN

Kayyımla demokrasi kıyımı
Risale-i Nur'dan

İsrafla gelen hırsın neticeleri
M. Latif SALİHOĞLU

Uhuvvette suhulet ve selâmet var
Faruk ÇAKIR

Çeşmelerdeki su sesine duâlar karışacak

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.