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11 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Tunceli'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

11 Mayıs 2019, Cumartesi 21:49
Tunceli'nin Pülümür kırsalında PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 asker yaşamını yitirdi.

Konuya ilişkin Tunceli Valiliği'nin yaptığı açıklama şöyle:

- Tunceli-Pülümür Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta (1) terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu operasyon esnasında çıkan çatışmada bir Kahraman Jandarmamız şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan Rahmet; ailesine, sevdiklerine ve Milletimize başsağlığı dileriz.

- Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Etiketler: Tunceli, şehit, asker
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