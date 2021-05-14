Turizm Bakanlığının tepki çeken videosu yayından kaldırıldı

Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınladığı Türkiye'nin yaz sezonu tanıtım videosu gelen yoğun tepkiler üzerine yayından kaldırıldı.

Söz konusu videoda "Siz eğlenin, ben aşı oldum" sloganı ile turizm çalışanlarının "aşılıyım" baskılı maske takacağına dair görüntüler içeren tanıtım, başta muhalefet liderleri olmak üzere birçok kişinin tepkisini çekti.

Bakanlık, bu video ile Kovid-19 salgını endişesi taşımadan, Türkiye'de tatil yapabileceği mesajını vermek istedi. Fakat turistlerin yerel halkın karşısında öncelikle olduğunu iddiasıyla söz konusu video sosyal medyada en çok konuşulan konu haline geldi.

Paylaşımda ise "Temizlenmiş tatil köyleri ve aşılanmış personel! Biz buna turizm için çifte güvenlik diyoruz" ifadeleri yer aldı.

Muhalefet liderleri ne dedi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaratılan ayrıcalıklı durumu eleştirerek, "Kendi milletini aşağılayan bir bakanlığımız da oldu en sonunda!" İfadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, "Pandemide sadece çile ve zorluk çektirdiğiniz bu aziz millete, şimdi de utanmadan bunu yaptınız" ifadesini kullanarak tepkisini gösterdi.

Deva Partisi lideri Ali Babacan da yaptığı paylaşımda, "Kendi vatandaşını bu kadar değersiz gören bir iktidarı hak etmiyoruz. Bu milleti aşısız bıraktılar" mesajını paylaştı.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da Turizm Bakanı Nuri Ersoy'a istifa çağrısı yapan bir paylaşım yaptı.