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2 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Türkiye açısından fecaat

31 Temmuz 2020, Cuma
Avukat Faruk Çayır, “Sosyal medya platformlarıyla görüşülmeden kanunun hemen gece yarısı geçirilmesi Türkiye açısından tam fecaat bir durumdur” dedi.

Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram gibi milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya şirketlerine bir dizi yükümlülük ve yaptırım getiren “İnternet ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” Çarşamba sabahı TBMM’de kabul edildi. DW Türkçe’ye konuşan Alternatif Bilişim Derneği Başkanı Avukat Faruk Çayır, iktidar partisinden hiçbir milletvekili ile düzenlemeyi görüşme imkânı bulamadıklarını belirtiyor. Genel Kurul öncesinde yasaya ilişkin yaptıkları bilgilendirmelerin de dikkate alınmadığını belirten Çayır “Dolayısıyla şeffaflık olmadan ve sosyal medya platformlarıyla görüşülmeden kanunun hemen gece yarısı geçirilmesi Türkiye açısından tam fecaat bir durumdur. Bu aşamadan sonra tam bir sansür ve gözetim mekanizması devreye girecektir” diyor.

Sosyal ağ sağlayıcılar neden suskun?

Prof. Dr. Yaman Akdeniz, sosyal ağ sağlayıcılarının suskunluğunun hem düşündürücü olduğunu hem de sürece zarar verdiğini söylüyor. Akdeniz, “Hemen bir açıklama yapıp reaksiyon göstermeleri gerekirdi. Ben görüşmelerimde Facebook’a da Twitter’a da süreç tamamlanmadan mutlaka açıklama yapmalarını söyledim. Tarafsız kalmayı tercih ettiler. Ancak isteseler de istemeseler de taraflar” diye konuşuyor. Düzenlemeye göre sosyal medya platformları sunucularını Türkiye’de bulundurmak zorunda kalacak. IP adreslerini, kişisel bilgileri buradaki kurumlarla paylaşmak durumunda olacak. Faruk Çayır, “Sosyal medya platformlarının kullanıcılarını kişisel verilerin gizliliğine ilişkin aydınlatması gerekir. Düzenleme, kişisel verilerin korunmasına da aykırı” diyor.

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