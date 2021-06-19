HDP İzmir İl Başkanlığı binasına yapılan menfur saldırı bütün partiler ve kesimlerce lanetlenirken, bu tür provokasyonlarla ülkenin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlere fırsat verilmemesi çağrısında bulunuldu.

RECEP GÖREN - ANKARA

SİYASET İKLİMİ TAHRİK EDİLMESİN

DP Lideri Gültekin Uysal, siyasî iklimin şiddet ve terörle tahrik edilme riskini herkesin görmesi ve ona göre tutum alması gerektiğini belirterek, “Devlet aygıtı elimizde diyerek kontrollü bir şiddetin sokağa taşmasından menfaat umanlar bilmeli ki sokağın aklı olmaz!” dedi.

HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN

KILIÇDAROĞLU, daha büyük provokasyonların önüne geçmek için savcıları göreve çağrırken, Akşener, “Bulanık suda balık avlama hevesinde olanlar akıllarını başlarına alsınlar”, Bahçeli ise, “Türkiye’nin karışmasını hedefleyen iç ve dış provokasyonlar devrede” dedi.

İKTİDAR GÖREVİNİ YERİNE GETİRSİN

Karamollaoğlu, “Herkes şiddeti besleyecek söylem ve davranışlardan vazgeçmelidir” derken, Davutoğlu, “İktidar siyasete terör gölgesi düşmemesi için acilen tedbir almalıdır”, Babacan, “Siyasal şiddeti önlemek hükûmetin sorumluluğunda” diye konuştu.

***

Türkiye bu provokasyona gelmemeli

Siyasi parti liderleri, HDP İl Başkanlığında yapılan saldırıyı kınayarak, Türkiye’nin bu provokasyona gelmemesi noktasında çağrıda bulundular.

Siyasi parti liderleri HDP İl Başkanlığına gerçekleştirilen saldırına vefat eden Deniz Poyraz’a başsağlığı dileyerek, saldırıyı kınadılar.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, HDP İzmir İl Başkanlığına yapılan saldırıyı kınadığını belirterek, “Siyasî iklimin şiddet ve terörle enfekte edilme riskini herkes görmeli ve tutum almalı. Ayrıca PKK terörünü masumlaştırmaya çalışan başta HDP olmak üzere tüm unsurlar terör/şiddetin herkesi vurabildiğini iyi idrak etmeli! Saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Özellikle sorumluluk makamında bulunan iktidar blokunun kutuplaştırıcı, husûmeti köpürtücü dil kullanmaktan kaçınması gerektiğini söyleyen Uysal, “Devlet aygıtı, kolluk ve adliye elimizde diyerek kontrollü bir şiddetin sokağa taşmasından menfaat umanlar bilmeli ki sokağın aklı olmaz!” diye konuştu.

Şiddeti besleyen söylemlerden vazgeçilmeli

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP İzmir İl Binasına yapılan silâhlı saldırıyı şiddetle kınadığını, yaşanan can kaybı sebebiyle başsağlığı dilediğini söyleyerek, “Olay tüm yönleriyle aydınlatılmalı, faillere gerekli ceza verilmeli; başta siyasiler olmak üzere herkes şiddeti besleyecek söylem ve davranışlardan vazgeçmelidir” dedi.

Âcilen tedbir alınmalı

Gelecek partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, “İzmir’de HDP İl Binası’na düzenlenen silâhlı saldırıyı kınıyorum. Öldürülen Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim. Şiddet kaybetmeye mahkûmdur. İktidar siyasete terör gölgesi düşmemesi için âcilen tedbir almalıdır” şeklinde konuştu.

Güvenliği sağlamak hükûmetin sorumluluğunda

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, “HDP İzmir İl Binasına düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda katledilen Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum. Mevcut siyasal şiddet iklimini önlemek, siyasî partilerin ve siyasetçilerin güvenliğini sağlamak hükûmetin sorumluluğundadır” dedi.

‘Türkiye’nin karışması hedefleniyor’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, “Toplumsal huzur ve iç barış ortamımızı sabote etmek isteyen karanlık emeller bu defa İzmir’de sahneye çıkmıştır. Türkiye’nin karışmasını; etnik, ideolojik ve siyasî fay hatlarının kırılarak fitne depremlerinin oluşmasını hedefleyen iç ve dış provokasyonlar devreye alınmıştır” şeklinde konuştu.

***

Saldırgan tutuklandı

HDP İzmir İl Başkanlığı’nı basarak burada parti çalışanı Deniz Poyraz’ı öldüren saldırgan Onur Gencer’in emniyette verdiği ilk ifadesinde, “Buraya PKK’lıların geldiğini düşündüğümden herhangi bir ayrım yapmıyorum. Başka kişiler de olsaydı onlara da ateş edecektim” dediği öğrenildi. HDP İzmir İl Başkanlığı’na gerçekleştirdiği saldırı sonrasında binadan çıkamadan yakalanan fail Onur Gencer’in emniyette verdiği ilk ifadeye DW Türkçe ulaştı. Gencer ifadesinde, “Birkaç kez keşif amaçlı çalışmalarım oldu. Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bulundurma olarak 2021 Mayıs ayında silâh ruhsatı başvurusu yaptım, geçici ruhsat aldım. Kızlarağası’ndan Mehmet isimli şahıstan 3 bin 500 TL bedelle Ruger Silâh aldım. Bu silâha 10 mermi koyarak bugünkü olayı gerçekleştirdim. Olay yeri olan HDP il binası içerisinde 10 mermiyi de sıktım. Amacım birkaç kişiyi orada bulabilmekti. Ancak sadece 1 kişi oradaydı” dedi.