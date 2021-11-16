"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

Türkiye'de aşılama sürecinden son durum?

16 Kasım 2021, Salı 14:01
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 18 yaş ve üstü nüfusta bir doz aşı uygulananların oranı da yüzde 90'ın üzerine çıktı.

Vaka sayısı Ankara'da düştü, İstanbul ve İzmir'de arttı

 

Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusta, en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 80'i geçti.

Sağlık Bakanlığınca 18 yaş ve üstü nüfusun Türkiye genelinde ve 81 ildeki iki doz aşılanma oranları "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinden paylaşılıyor.

Buna göre, ülke genelinde en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 80,08'e, bir doz aşı yaptıranların oranı da yüzde 90,01'e ulaştı. İki doz Kovid-19 aşısı uygulananların illere göre oranları ise yüzde 55 ila 84 arasında değişti.

Türkiye genelinde, iki doz aşı yaptıranların oranının yüzde 75'i aştığı "mavi" il sayısı 47'ye yükseldi. Bu illerden 22'sinde iki doz aşılanma oranı yüzde 80'i geçti.

Aşılanma oranı en yüksek şehir yüzde 84 ile Ordu oldu. Bu ili yüzde 83,4 ile Amasya, yüzde 83,3 ile Muğla ve Osmaniye izledi. Bu şehirlerin ardından gelen ve aşılanma oranı yüzde 80'i geçen iller şöyle sıralandı:

"Kırklareli (yüzde 83,1), Çanakkale (yüzde 82,7), Eskişehir (yüzde 82,5), Balıkesir (yüzde 81,7), Zonguldak (yüzde 81,6), Burdur (yüzde 81,3), Edirne (yüzde 81,3), Bartın (yüzde 81,2), İzmir (yüzde 81,1), Giresun (yüzde 80,9), Aydın (yüzde 80,8), Manisa (yüzde 80,8), Tekirdağ (yüzde 80,5), Denizli (yüzde 80,4), Artvin (yüzde 80,3), Bilecik (yüzde 80,3), Çorum (yüzde 80,2) ve Sinop (yüzde 80,2)."

Üç büyükşehirdeki aşılanma oranları

İzmir yüzde 81,1 ile üç büyükşehir arasında iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek il oldu. Ankara yüzde 78,9 ile ikinci, İstanbul yüzde 73,4 ile üçüncü sırada yer aldı.

Aşılananların oranının yüzde 75-80 aralığında olduğu iller

Ülke genelinde, iki doz aşılananların oranının yüzde 75-80 aralığında olduğu iller şu şekilde:

"Uşak (yüzde 79,4), Mersin (yüzde 79,39), Isparta (yüzde 79), Ankara (yüzde 78,9), Kastamonu (yüzde 78,9), Samsun (yüzde 78,8), Ardahan (yüzde 78,5), Çankırı (yüzde 78), Antalya (yüzde 77,6), Bolu (yüzde 77,5), Tokat (yüzde 77,5), Trabzon (yüzde 77,3), Kırşehir (yüzde 77,2), Kocaeli (yüzde 77), Bursa (yüzde 76,8), Adana (yüzde 76,4), Kırıkkale (yüzde 76,3), Kilis (yüzde 76,3), Tunceli (yüzde 76,2), Kütahya (yüzde 76,1), Hatay (yüzde 76), Rize (yüzde 75,9), Kayseri (yüzde 75,8), Hakkari (yüzde 75,1), Karaman (yüzde 75)."

Aşılananların oranı 26 ilde yüzde 65-75 aralığında

İki doz aşılananların oranının yüzde 65-75 aralığında olduğu, Türkiye haritasında "sarı" gösterilen 26 il şöyle sıralandı:

"Karabük (yüzde 74,9), Sivas (yüzde 74,9), Afyonkarahisar (yüzde 74,5), Yalova (yüzde 73,6), İstanbul (yüzde 73,4), Nevşehir (yüzde 73,2), Düzce (yüzde 72,9), Kahramanmaraş (yüzde 72,9), Yozgat (yüzde 72,6), Kars (yüzde 72,1), Malatya (yüzde 72), Erzincan (yüzde 71,7), Sakarya (yüzde 71,1), Konya (yüzde 70,8), Niğde (yüzde 70,8), Adıyaman (yüzde 70,5), Gaziantep (yüzde 69,4), Van (yüzde 69,4), Aksaray (yüzde 69,3), Erzurum (yüzde 69,3), Gümüşhane (yüzde 69,1), Iğdır (yüzde 68,5), Şırnak (yüzde 67,5), Elazığ (yüzde 66,2), Bayburt (yüzde 65,6), Ağrı (yüzde 65,1)."

Aşılanma oranının en düşük olduğu iller

Ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 55-65 aralığında aşılandığı, haritada turuncu gösterilen 8 il yer aldı. Bu illerin aşılanma oranlarına göre yüksekten düşüğe sıralanması "Bitlis (yüzde 62,7), Mardin (yüzde 61), Bingöl (yüzde 60,7), Muş (yüzde 60,1), Siirt (yüzde 59,1), Diyarbakır (yüzde 58,9), Batman (yüzde 58,7), Şanlıurfa (yüzde 55,2)" şeklinde oldu.

AA

Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa'da kapatılan cami için Danıştaya başvuru yapıldı

    Türkiye'de aşılama sürecinden son durum?

    Ukrayna'da "en yüksek günlük ölüm" gözlemlendi

    Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli dakikalar

    Ermenistan, Azerbaycan'ı tahrik etmeye devam ediyor

    Biden - Şi görüşmesinde neler konuşuldu?

    Türkiye 602. maçında Karadağ karşısında

    Belçika, aşı olmayan sağlıkçıların işine son verecek

    Bu uyarılara dikkat: Kurtlu mantar yenilebilir mi?, 'Amcam yer, dayım yer' anlayışı doğru mu?

    Turistik Doğu Ekspresi seferleri yeniden başlıyor

    İsrafı bitirin, vergileri düşürün

    Böyle hukuk mu olur?

    Yabancılar gayrimenkul piyasasını ele geçiriyor

    Gıdada fiyat düşmesi için, tarım üretimi gelişmeli

    İngiltere'de terör tehdidi seviyesi "önemli"den "ciddi"ye yükseltildi

    Son 24 saatte 215 kişi vefat etti, 23852 kişinin testi pozitif çıktı

    Şok dalgası geliyor

    165 işçi daha vefat etti

    Dolar 10, altın 600 TL

    Hafter ve Kaddafi’ye red

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Böyle hukuk mu olur?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    İktidarda biri mi var?
    Osman ZENGİN

    Kalbi yaralı, Gürbüz Ağabeyim…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şanlıurfa’da hizmet heyecanı
    Genel

    Gürbüz Dinçer ve M. Said Aksakal dualarla
    Cevher İLHAN

    “50+1’i tasfiye” ile “ucube sistem”i tahkim
    M. Latif SALİHOĞLU

    İkaz edici düstûrlar
    Genel

    İsrafı bitirin, vergileri düşürün

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.