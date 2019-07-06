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Türkiye'de orman yangınlarının yüzde 80'i insanlardan kaynaklı

06 Temmuz 2019, Cumartesi 12:09
SAÜ bünyesinde oluşturulan Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Yangın Güvenliği Bölümü, orman yangınlarının azalması, önlenmesi ve en az zararla atlatılması için çeşitli çalışmalar ve projeler yürütüyor.

SAÜ bünyesinde oluşturulan Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Yangın Güvenliği Bölümünde Türkiye'de oluşabilecek her tür yangının önlenmesi, yangınların çıkış nedenleri hakkında yürütülen çalışmalarla zararın ve yangın oluşumlarının en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılan çalışmalar hakkında  bilgi veren, Merkez Müdürü ve Dünya Yanma Enstitüsü Türkiye Seksiyonu Başkanı Prof.Dr. Hakan Serhad Soyhan, 5 yıl İsveç'te yangın ve yanma üzerine araştırmalar yaptığını söyledi.

Soyhan, Türkiye'de ilk defa SAÜ'de yangın bölümü kurduklarını ve merkezde yangınla ilgili dünya normlarında testler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Merkezde öncelikle yangını önleme üzerine çalışmalar yaptıklarını aktaran Soyhan, "Otonom yangını algılama sistemleri geliştiriyoruz. Amacımız ilk önce yangının oluşmasını engellemek. Öncelikli amacımız otonom sistemleri geliştirip yangını mümkün olduğu kadar önleyebilmek. Bunun için algılama sistemleri gerekiyor, o sistemlerin geliştirilmesi için araştırma ekibimizle çalışıyoruz." dedi.

Soyhan, merkezde 10 öğretim üyesi ve 100 civarında yüksek lisans ve doktora öğrencisi olduğunu, bu öğrencilerin sahadaki deneyimlerini bilimsel altyapıyla birleştirip yangın sektöründe yerlileşen bir platform oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

"İnsanların dikkatsizliği orman yangınlarına sebep oluyor"

Hakan Soyhan, Türkiye'deki orman yangınlarının çıkış sebeplerini araştırdıklarında çok küçük bir kısmının tabiî yollardan çıktığını söyledi.

Orman yangınlarının azalması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerine değinen Soyhan, şunları kaydetti:

"Yapılan istatistiklerde daha çok ormanlarda sigara izmaritinin yangına yol açtığını görüyoruz. Cam kırıklarının yansımaları da bir nebze orman yangınlarına yol açabiliyor. Daha çok insanların dikkatsizliği ve ihmalkarlığı orman yangınlarına sebep olabiliyor. Türkiye'de orman yangınlarının yüzde 80'ninden fazlası insanlardan kaynaklı. Yüzde 15 civarında orman yakınındaki fabrikalardan, yıldırım ve şimşek gibi doğal nedenlerden çıkan orman yangını sayısı yüzde 1'in altında. Ülkemizde önemli sayıda orman yangını çıkıyor fakat ABD ve Avrupa'da çıkan yangınlar çok daha büyük felaketlere dönüşüyor."

Verilerle Türkiye'deki orman yangınları

Orman yangınlarının büyük çoğunluğunun insanlar tarafından çıkarıldığı belirlendi. 2017 verilerinde orman yangınlarının yüzde 53'ünün çıkış nedeninin belirlenemediği, yüzde 30'luk kısmının ihmal ve kaza nedeniyle yüzde 6'sının kasıtlı olarak, yüzde 11'inin ise tabiî nedenlerle çıktığı bilgileri yer aldı.

Avrupa Yangın Bildirgesi Sistemi (EFFIS) verilerinde ise Akdeniz iklim kuşağındaki Avrupa ülkelerinde 2007-2016 yıllarında ortalama yangın başına yanan alan miktarının Yunanistan'da 41,98, İtalya'da 12,72, İspanya'da 6,83, Portekiz'de 4,6, Türkiye'de 3,73, Fransa'da ise 2,65 hektar olduğu belirtildi. 

AA

Etiketler: Türkiye, orman, yangın, ihmal, insan
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