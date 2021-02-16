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17 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Türkiye'deki yabancı diplomatik misyonlardan Şehitler için taziye mesajları

16 Şubat 2021, Salı 17:00
Türkiye'deki yabancı diplomatik misyonlar, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziye mesajı yayımladı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, "Terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içindeyiz. Türk halkının acısını paylaşmaktayız. Şehit edilenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunarız." ifadesini kullandı.

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan da Twitter hesabından, "13 Türk vatandaşının Kuzey Irak’ta hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duydum. Ailelerine, sevenlerine ve Türk halkına başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

AA

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