Türkiye'den ABD'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpışarak düşmesi sonucu ölenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında yolcu uçağı ile helikopterin çarpışması sonucu meydana gelen kazadan derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "ABD halkına ve elim kazada ölenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı. ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter, havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düşmüştü. Yetkililer, 28 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, kazadan kurtulanın olmadığını düşündüklerini ifade etmişti. AA

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