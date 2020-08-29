Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı

Doğu Akdeniz'de 29 Ağustos-11 Eylül arasında yapılacak atış eğitimi için Navtex ilan edildi.

Türkiye Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarla ile birlikte eğitimlerine de kararlılıkla devam ediyor. Yunan savaş uçaklarının Türkiye'nin Navtex ilan ettiği bölgeye yaklaşma girişiminin Türk F-16'ları tarafından engellenmesinin ardından Ankara'dan bir adım daha geldi. Doğu Akdeniz'de yeni bir Navtex daha ilan edildi. Son Navtex ilanı ile Doğu Akdeniz'de 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı duyuruldu. Eğitim yapılacak bölgenin koordinatları ile birlikte söz konusu tarihlerde 05.00-14.00 saatleri arasında faaliyetlerin süreceği bilgisi paylaşıldı. Eğitimler bugün itibarıyla başlayacak.11 Eylül'de sona erecek.

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