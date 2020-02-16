Türkiye’den Suriye’ye Ermeni Soykırımı tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Suriye parlamentosunun son zamanda Ermeni soykırımını tanıma hususundaki kararını kınadı.

Parstoday’deki habere göre Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy Suriye parlamentosunun Ermeni soykırımı olaylarını resmen tanıması kararı ile ilgili açıklamalarda bulunarak bu kararı kınadı ve bu girişimin tamamen göstermelik bir adım olduğunu ileri sürdü. Şimdiye dek 30 ülkeyi aşkın ve de bir kaç uluslararası kurum ve kuruluş Osmanlı devleti tarafından Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermeni tehcirini Ermeni soykırımı olarak resmen tanımıştır. Buna rağmen Türkiye hükümeti her daim Ermeni soykırımı ifadelerini ciddiyetle reddetmektedir. Suriye parlamentosu 13 Şubat perşembe günü oy birliği ile Ermenilerin Birinci Dünya Savaşında Osmanlı devleti tarafından soykırıma maruz kaldığı tasarıyı onayladı ve Ermeni soykırımını kınadı.