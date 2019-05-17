Türkiye ile Rusya arasında oluşturulan Çalışma Grubu faaliyete başladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Türkiye ve Rusya arasında oluşturulan Suriye çalışma grubu faaliyete başladı" denildi.

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada Çalışma Grubu'nun ilk toplantısının 16-17 Mayıs tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildiği belirtildi ve şu ifadelere yer verildi: "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde alınan karar kapsamında Türkiye ve Rusya arasında oluşturulan Çalışma Grubu ilk toplantısını 16/17 Mayıs 2019 tarihlerinde Millî Savunma Bakanlığı/Ankara’da gerçekleştirdi. Söz konusu toplantıda başta İdlib olmak üzere son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler ve alınması gereken tedbirler Astana ve Soçi Mutabakatları kapsamında ele alındı."



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