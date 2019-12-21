İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakları ve Libya mutabakatı hakkında net mesajlar verdi. Altun "Türkiye'nin Antalya Körfezi'ne hapsedilmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Türkiye Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarının ihlaline izin vermeyecektir. Libya ile varılan mutabakat egemenlik haklarımızın tescilidir. Anlaşmayla ülkemizi gücünü pekiştirmiştir. Türkiye bölgede yadsınamayacak bir aktör olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye'nin Antalya Körfezi'ne hapsedilmesi kabul edilemez.

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