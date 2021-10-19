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19 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

Türkiye'nin aşılama sürecinde son durum?

19 Ekim 2021, Salı 11:22
Kovid-19'la mücadele kapsamında 18 yaş üstü nüfusun yüzde 75'inden fazlasına en az iki doz aşı yapılan illerin sayısı 33'e ulaştı. 7 ilde ise bu oran yüzde 80'in üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesindeki verilerden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde 18 yaş üstü nüfusta, en az çift doz aşı olma oranlarını artırarak, düşük riskli (mavi renk) kategoride yer alan illerin sayısı her geçen gün artıyor.

Bakanlığın 20 Eylül 2021 tarihli verilerinde 7 il iki doz aşılamada yüzde 75'i geçerken, dün itibarıyla bu sayı 33'e ulaştı.

İki doz aşılama oranlarında ilk sıraları alan Muğla, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir ve Osmaniye'de oran yüzde 80'in üzerine çıktı. Edirne, Balıkesir ve Burdur'da 18 yaş üstü nüfusun yüzde 79'undan fazlası, Zonguldak, İzmir, Bartın, Giresun ve Aydın da yüzde 78'den fazlası aşılandı.

İki doz aşılanma oranlarının yüzde 75-78 aralığında olduğu iller ise Manisa, Artvin, Sinop, Bilecik, Tekirdağ, Çorum, Uşak, Isparta, Ankara, Mersin, Kastamonu, Samsun, Çankırı, Ardahan, Bolu, Antalya ve Tokat oldu.

68 il, 18 yaş üstü nüfusunun yarısından fazlasını aşıladı

Türkiye genelinde 18 yaş üstü nüfusta en az iki doz aşılanma oranı yüzde 65-75 aralığında olan il sayısının da 35'e çıktığı görüldü. Bu kapsamda, toplam 68 ilde, 18 yaş üstü nüfusun yarısından fazlası aşılandı.

Son bir ayda aşılanma oranlarını en çok artıran iller

Aşılanma oranlarının en az olduğu 5 il, Şanlıurfa (yüzde 50,5), Diyarbakır (yüzde 55,1), Batman (yüzde 55,1), Muş (55,6), Siirt (yüzde 56,4) olarak kayıtlara geçti.

Buna karşılık, 20 Eylül'e kıyasla yaklaşık bir aylık sürede, aşılanma oranlarının en çok arttığı yerler de Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki iller oldu.

Verilere göre, 20 Eylül'de yüzde 53 olan aşılanma oranını bir ayda yüzde 68'e çıkaran Hakkari, yüzde 28,3 oranındaki artışla Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı. Bunu son bir ayda aşılanma oranını yüzde 26,7 artıran Şırnak, yüzde 24,7 artıran Mardin, yüzde 22,5 artıran Bitlis ile yüzde 22,3 artıran Şanlıurfa izledi.

Üç büyükşehirde durum

Ankara, İstanbul ve İzmir'de de 20 Eylül'den bu yana aşılama oranları arttı. İzmir, üç büyükşehir arasında ilk sırada yer aldı.

Buna göre, son bir ayda Ankara'nın yüzde 71,3 olan 18 yaş üstü nüfusta iki doz aşılanma oranı yüzde 76,7'ye, İstanbul'un yüzde 64,9 olan oranı yüzde 71'e, İzmir'in ise yüzde 73,7 olan oranı yüzde 79'a çıktı.

"Yüzde 80'lere ulaştığımızda toplumsal bağışıklığa çok daha yakın olacağız"

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Türkiye genelinde dün itibarıyla 18 yaş üstü nüfusta en az iki doz aşısını yaptıranların oranının yüzde 76'yı geçtiğine dikkati çekti.

Bunun, hedef nüfustaki her 4 kişiden en az 3'ünün en az iki doz aşısını yaptırdığı anlamına geldiğine işaret eden İlhan, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde 18 yaş üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptırma oranlarının iyi bir aşamaya doğru gittiğini görüyoruz. Bu oran, 33 ilimizde yüzde 75'in üzerinde iken, 35 ilimizde yüzde 65'in üzerinde. 13 ilimizde ise çift doz aşılama oranı yüzde 55-65'in arasında, iki doz aşılama oranı yüzde 55'in altında olan tek ilimizde de nüfusun yarısı en az iki doz aşısını yaptırmış durumda. Ülke genelinde en az çift doz aşılanma oranlarının yüzde 80'ler düzeyine gelmesiyle toplumsal bağışıklığa çok daha yakın olmamız mümkün olacak. Bu oranları yakalamamız, Kovid-19'un yeni varyantlarının yayılmasını da engelleyecek ve salgınla çok daha güçlü bir şekilde mücadele etmemizi sağlayacak."

Aşılama hızının yavaşlamasında aşısız gençlerin de payı var

Prof. Dr. Necmi İlhan, olumlu bir yöne doğru gidilmesine karşın özellikle gençler arasında aşı olma oranlarının hala düşük seyrettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son dönemde günlük aşılama hızının yavaşladığını görüyoruz. Sebeplerinden biri zaten belli sayıda insanın aşısını yaptırması ama bu kişiler ağırlıklı olarak orta yaş ve üzeri nüfus. Aşılama hızının yavaşlamasının en önemli nedenleri arasında gençlerin aşıya yeterince ilgi göstermemesi yer alıyor. Aşılama oranı yüzde 65'in altında olan düşük illere baktığımızda da buralarda genç nüfusun daha fazla olduğunu görüyoruz."

Aşı yaptırmayan gençlerin ağırlıklı olarak "hastalığa yakalansam bile hafif geçiririm" düşüncesinde olduğunu ifade eden Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Bazı gençler ne yazık ki Kovid-19'u oldukça ağır geçirebiliyor. Ayrıca hastalığı hafif geçirse bile yakınlarına, büyüklerine bulaştırma ihtimalleri bulunuyor. Bu nedenle aşı olmayan gençlerimizi bir an evvel aşılarını olmaya, varsa eksik dozlarını tamamlamaya davet ediyoruz." diye konuştu.

AA

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