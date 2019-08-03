"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

'Türkiye'nin her tarafında huzur olmasını istiyoruz'

03 Ağustos 2019, Cumartesi 20:18
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin her tarafında huzur olmasını istiyoruz, Türkiye'nin her tarafında insanların huzur içinde yaşamasını istiyoruz" dedi.

Artvin il merkezi ve ilçelerinde iki gündür ziyaretlerini sürdüren Kılıçdaroğlu'nun son durağı Ardanuç oldu. Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir'e ziyarette bulunan Kılıçdaroğlu, belediyenin önünde vatandaşlara hitap etti. Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'de işsizlik sorunu olduğunu söyledi.

İşsizlik sorununun çözülmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bunun çözülmesinin yolu üreten Türkiye'den geçiyor. Üretmemiz lazım. Fabrikada üretmemiz, tarlada üretmemiz lazım ama maalesef Türkiye üretimden büyük ölçüde koparıldı." değerlendirmesinde bulundu.

'BU TOPLUMU GERGİNLİKLERDEN ÇEKİP ÇIKARMAMIZ LAZIM'

Kılıçdaroğlu, siyasi gerginlikten bıktıklarını belirterek, siyasi gerginliklerin topluma asla huzur vermediğini söyledi. Hep kavga, hep gerginlik içinde olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

- Gerginliklerden bu toplumu çekip çıkarmamız lazım ve üreten Türkiye kavramını bu toplumun dokularına işlememiz lazım. Ben de söyleyeceğim, siz de söyleceksiniz. Fabrikalarda üretmemiz lazım ama devletin fabrikalarını birilerine verirseniz ve şimdi de sıra geldi, tank palet fabrikasını Katar ordusuna verirseniz bu, beni rahatsız ediyor, vicdanen de rahatsız ediyor, milliyetçi olarak da rahatsız ediyor. O nedenle özellikle ülkücü kardeşlerime seslenmek isterim. Bir ülkenin, bir ordunun silah fabrikasını yabancı bir orduya satıyorsanız satan kişinin milliyetçiliğinden endişe duyarım.

Ardanuç'a önceki ziyaretinde PKK saldırısı nedeniyle helikopterle gelmek zorunda kaldığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Bu kez gayet rahat bir şekilde gelebildim. Dolayısıyla hep beraber teröre de karşı çıkacağız, hep beraber ayrımcılığa da karşı çıkacağız, hep beraber bir yürek olacağız, bayrağımıza sahip çıkacağız, vatanımıza sahip çıkacağız. Bütün bunları bu ülkenin güzelliği için istiyorum. Bu ülkenin güzel insanlarının bu ülkede huzur içinde yaşaması lazım. Bunun için istiyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, huzur, Türkiye
Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Türkiye'nin her tarafında huzur olmasını istiyoruz'

    Moskova'daki protestolarda 600 kişi gözaltına alındı: Bunlardan 4'ü çocuk

    Türkiye ile köprüler atılmasın

    Irak'ta Saddam döneminden kalma toplu mezar bulundu

    Endonezya 6,8 büyüklüğündeki depremle sallandı

    ABD, Asya'ya orta menzilli füzeler yerleştirmeyi planlıyor

    Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışını hayata geçirmeye çalışıyoruz

    Erdoğan Süryani kilisesinin temelini attı: Bu kilise İstanbul için bir zenginlik

    Suriye'nin Bab ilçesinde 1 ton patlayıcı ele geçirildi

    Mardin şehidi Muhammed Ata Kıratlı Elazığ'da dualarla ebediyete uğurlandı

    Hakkari valisinden Vedat Ekinci'nin ailesine taziye ziyareti

    'Türkiye yokluktan değil, basiretsiz yönetim anlayışı yüzünden darlık yaşıyor'

    S&P, Türkiye'nin kredi notunu 'durağan' olarak teyit etti

    Türkiye yılın ilk altı ayında altına 52 milyar lira yatırdı

    Cevad Zarif, Trump'la görüşmek için Beyaz Saray'a davet edildi iddiası

    İdlib'de 750 bin sivil yerinden edildi

    Balıkesir'deki otobüs yangınında ölenlerin kimlikleri açıklandı

    Hacı adayları ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'yi ziyaret ediyor

    Norveç'te PKK adına faaliyetlerde bulunan terörist Bursa'da yakalandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İbre hukuka dönerken
    Cevher İLHAN

    Parti kurmak “hıyanet”se…
    Süleyman KÖSMENE

    Şeytanın desiselerini çökerten risale
    Hüseyin Şahinoğlu

    Uyuma ve uyanma farkındalığı
    Genel

    İnsanları ölüme gönderemeyiz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Ekmiyoruz, ithal ediyoruz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ekonomide dinamik güç: Yerli üretim
    Risale-i Nur'dan

    Hac, küllî mertebede bir kulluktur
    Mehmet ÇETİN

    İhlâsta çok Nurlar ve kuvvetler vardır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.