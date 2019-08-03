CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin her tarafında huzur olmasını istiyoruz, Türkiye'nin her tarafında insanların huzur içinde yaşamasını istiyoruz" dedi.

Artvin il merkezi ve ilçelerinde iki gündür ziyaretlerini sürdüren Kılıçdaroğlu'nun son durağı Ardanuç oldu. Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir'e ziyarette bulunan Kılıçdaroğlu, belediyenin önünde vatandaşlara hitap etti. Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'de işsizlik sorunu olduğunu söyledi.

İşsizlik sorununun çözülmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bunun çözülmesinin yolu üreten Türkiye'den geçiyor. Üretmemiz lazım. Fabrikada üretmemiz, tarlada üretmemiz lazım ama maalesef Türkiye üretimden büyük ölçüde koparıldı." değerlendirmesinde bulundu.



'BU TOPLUMU GERGİNLİKLERDEN ÇEKİP ÇIKARMAMIZ LAZIM'

Kılıçdaroğlu, siyasi gerginlikten bıktıklarını belirterek, siyasi gerginliklerin topluma asla huzur vermediğini söyledi. Hep kavga, hep gerginlik içinde olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

- Gerginliklerden bu toplumu çekip çıkarmamız lazım ve üreten Türkiye kavramını bu toplumun dokularına işlememiz lazım. Ben de söyleyeceğim, siz de söyleceksiniz. Fabrikalarda üretmemiz lazım ama devletin fabrikalarını birilerine verirseniz ve şimdi de sıra geldi, tank palet fabrikasını Katar ordusuna verirseniz bu, beni rahatsız ediyor, vicdanen de rahatsız ediyor, milliyetçi olarak da rahatsız ediyor. O nedenle özellikle ülkücü kardeşlerime seslenmek isterim. Bir ülkenin, bir ordunun silah fabrikasını yabancı bir orduya satıyorsanız satan kişinin milliyetçiliğinden endişe duyarım.

Ardanuç'a önceki ziyaretinde PKK saldırısı nedeniyle helikopterle gelmek zorunda kaldığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Bu kez gayet rahat bir şekilde gelebildim. Dolayısıyla hep beraber teröre de karşı çıkacağız, hep beraber ayrımcılığa da karşı çıkacağız, hep beraber bir yürek olacağız, bayrağımıza sahip çıkacağız, vatanımıza sahip çıkacağız. Bütün bunları bu ülkenin güzelliği için istiyorum. Bu ülkenin güzel insanlarının bu ülkede huzur içinde yaşaması lazım. Bunun için istiyorum." ifadelerini kullandı.