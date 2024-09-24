Türkiye organize suçta Avrupa birincisi

İPA Başkanı Gökce, İstanbul Ümraniye’de çatışmada saldırıya uğrayarak şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz hakkında yaptığı paylaşımda, Türkiye’de artan suç oranlarına dikkat çekti.

Gökce’nin yaptığı paylaşım şu şekilde oldu: “27 yaşında gencecik polisimiz Şeyda Yılmaz’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yaşanan acı olay Türkiye’de suç oranlarında son yıllarda yaşanan artışın da bir sonucu. Küresel Organize Suçlar Raporu’na göre Türkiye Avrupa’da birinci, 193 ülke arasında 14’üncü sırada. İnsan ticareti, insan kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, eroin ticareti, kokain ticareti, sentetik uyuşturucu ticareti, mali suçlar, yenilenemez kaynakların yasadışı ticareti, uyuşturucu ticareti gibi başlıklarda Avrupa’daki en kötü durumdaki ülkeyiz. Adalet Bakanlığı verilerine göre kasten öldürme suçlarına ilişkin dosyalar 2015 yılında 100 iken 2023 yılında 142’ye çıktı. Kasten yaralama 120, cinsel saldırı 124, çocukların cinsel istismarı 149, hırsızlık 120, yağma 157, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti tam 173’e ulaştı.” Haber Merkezi

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