'Türkiye S-400 savunma sistemini alarak ABD ve NATO'ya meydan okudu'

S-400 hava savunma sisteminin ABD'nin tüm tehditlerine rağmen Türkiye'ye teslimatının başlaması dünya medyasında geniş yer buldu. Washington Post ise gelişmeleri, "Türkiye, ABD ve NATO’ya meydan okudu" başlığıyla servis etti.

Washington Post gazetesinde yer alan haberde, "Türkiye ABD ve NATO’nun uyarılarına meydan okuyarak Rus S-400 Hava Savunma Sisteminin ilk sevkiyatını gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi. Gazete, söz konusu haberinde şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamaya göre Türkiye’ye, Rus S-400 hava savunma sisteminin sevkiyatı başladı. Söz konusu anlaşma Türkiye’nin NATO müttefiklerini sarsarken, ABD yaptırımlarını tetikleyecek gibi görünüyor."

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