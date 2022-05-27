Türkiye, Ukrayna tahılı için devrede

Ukrayna’nın Karadeniz’deki limanlarının kullanılamaması nedeniyle depolarda bekleyen ve küresel gıda krizinin büyümemesi adına ihtiyaç durulan milyonlarca ton tahılın taşınması için farklı girişimler başlatıldı.

DW Türkçe’nin haberine göre, Ankara’nın, Ukrayna tahılının Türkiye üzerinden ihraç edilebilmesi için Moskova ve Kiev ile müzakereler halinde olduğu bildirildi. Reuters haber ajansına konuyla ilgili bilgi veren üst düzey bir Türk yetkili, “Türkiye, Ukrayna tahılının ihracatı için hem Rusya, hem de Ukrayna ile görüşüyor. Türkiye üzerinden açılacak bir koridorla bu tahılın hedeflenen pazarlara ulaşmasına yönelik bir talep var. Müzakereler devam ediyor” ifadesini kullandı. Haber Merkezi

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