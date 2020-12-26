Türkiye'ye girişlerde negatif PCR test sonucu zorunluluğu getirildi

Türkiye, yurt dışından gelen yolculara negatif PCR testi ibraz etme zorunluluğu getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Aralık pazartesi gününden itibaren yurt dışından hava ile 30 Aralık'tan itibaren de hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolculara son 72 saatte yapılmış PCR testi zorunluluğu kararı alındığını bildirdi. Koca sosyal medyada yapığı paylaşımda da "NEGATIF PCR TEST SONUCU İBRAZ ETMESİ zorunlu olacak. Aksi durumda ülkeye girişlerine izin verilmeyecektir" dedi. Uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar sürecek Koca, uygulamanın 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın geçtiğimiz hafta ülkede keşfedilen Covid-19’un yeni bir türünün yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu duyurması üzerine başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere Türkiye gibi birçok ülke tedbir amacıyla İngiltere ile hava yolu ulaşımını geçici olarak durdurduklarını bildirmişti. Euronews Türkçe

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