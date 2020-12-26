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27 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

Türkiye'ye girişlerde negatif PCR test sonucu zorunluluğu getirildi

26 Aralık 2020, Cumartesi 09:49
Türkiye, yurt dışından gelen yolculara negatif PCR testi ibraz etme zorunluluğu getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Aralık pazartesi gününden itibaren yurt dışından hava ile 30 Aralık'tan itibaren de hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolculara son 72 saatte yapılmış PCR testi zorunluluğu kararı alındığını bildirdi.

Koca sosyal medyada yapığı paylaşımda da "NEGATIF PCR TEST SONUCU İBRAZ ETMESİ zorunlu olacak. Aksi durumda ülkeye girişlerine izin verilmeyecektir" dedi.

Uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar sürecek

Koca, uygulamanın 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın geçtiğimiz hafta ülkede keşfedilen Covid-19’un yeni bir türünün yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu duyurması üzerine başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere Türkiye gibi birçok ülke tedbir amacıyla İngiltere ile hava yolu ulaşımını geçici olarak durdurduklarını bildirmişti.

Euronews Türkçe

Etiketler: Türkiye, negatif PCR testi
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  • Sezai MUMCU

    26.12.2020 19:26:44

    Devletin vatandasa yapmasi gereken aciklama. Ey Vatandas! Ecnebiler olumsuz PCR testi diyor bizde öyle diyoruz, maalesef PCR ne demek TC bilememektedir ama siz yine de yaptirin! Biz de bu böyle muallakta bırakılamaz bir de SARI ÇİZMELİ MEHMET AĞAYA SORALIM DEDİK: O da cevap verdi: („Polymerase Chain Reaction“ – PCR) Polymerase: Nükleik asitlerin biyosentezini kontrol eden enzim'in adı Dolayısıyla PCR= Polymerase Chain Reaction =Nükleik asitlerin biyosentezini kontrol eden enzim'in Zincirleme Reaksiyonu'dur. Yani Ey Aziz Vatandaş BU Nükleik asitlerin biyosentezini kontrol eden enzim'in Zincirleme Reaksiyonu sende olmamıştır BELGESİNİ ALACAKSIN ve bunu cebinde taşıyacaksın.

  • Sezai MUMCU

    26.12.2020 18:59:56

    PCR TESTI ne demek? Bunu aciklamadan "vatandastan istiyoruk" diyemezsin!

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